Detenida una madre acusada de causar lesiones en los ojos a su hijo de dos años con un líquido irritante

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Alicante a una madre acusada de provocar lesiones en los ojos a su hijo de dos años con un líquido irritante, según ha publicado el diario Información y han confirmado a Europa Press fuentes policiales.

Se da la circunstancia de que la mujer detenida, de 27 años, tiene una hija invidente de siete años, que llegó de Argelia, de donde es la familia, en circunstancias similares a las que presenta su hermano. De acuerdo con la misma información, el menor ha precisado de hospitalización desde agosto hasta hace unos días, un periodo en el que ha mejorado su estado.

El niño se encuentra bajo tutela de la administración, según la misma información, que señala que la Policía baraja la hipótesis de que la mujer puede estar afectada de un trastorno. El menor había ingresado en varias ocasiones en el Hospital General, cuyos sanitarios fueron los que advirtieron la posibilidad de que las lesiones oculares pudieran ser provocadas, activaron el protocolo y lo comunicaron al juzgado. La Policía Nacional inició una investigación que ha concluido con la detención de la madre, según Información.