Desmantelados dos puntos de venta de droga cerca de un centro educativo

La Policía Nacional ha detenido en la localidad de Alicante a cuatro personas, dos hombres y dos mujeres de entre 30 y 53 años, como presuntos autores de un delito de tráfico de drogas en la barriada de la zona norte de Alicante. La actuación se enmarca en la Operación LEVANTE, un plan estratégico activado en verano para reforzar la prevención y represión de toda clase de ilícitos.

Inicio de la investigación y coordinación policial

La investigación comenzó gracias a la detección de movimientos sospechosos por parte de las Unidades de Seguridad Ciudadana, que trasladaron la información a la Policía Judicial de la Comisaría Provincial de Alicante. Pudieron constatar que en el lugar había un trasiego de personas a diferentes horas, que al ser identificadas, todas llevaban consigo sustancia estupefaciente de similares características.

Ambas unidades han trabajado de forma conjunta en el marco de esta operación, que también se apoyó en el Plan Estratégico de Respuesta Policial contra el Consumo y Tráfico de Drogas.

Entradas y registros en inmuebles

El lugar objetivo tenía unas cualidades urbanísticas complejas para la intervención policial que se le sumaba a diferentes “aguadores” que vigilaban el entorno, avisando tanto a los clientes como a los vendedores en el caso de ver presencia policial.

Se practicaron dos registros en domicilios utilizados como puntos de venta de droga. Durante la actuación se incautaron 1.100 gramos de hachís, 350 gramos de cogollos de marihuana, 10 dosis de cocaína, 5.900 euros en billetes y numerosos útiles para la dosificación. Uno de los detenidos intentó deshacerse de parte de la sustancia arrojándola al inodoro en el momento de la entrada.

La operación concluyó con la detención de cuatro personas como presuntos autores de un delito de tráfico de drogas, dos hombres y dos mujeres de entre 30 y 53 años. Tres de los arrestados fueron puestos a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia de Alicante.

Compromiso con la seguridad y prevención ciudadana

La Policía Nacional recuerda que el tráfico de drogas afecta gravemente a la salud y la convivencia social, especialmente cuando se produce en entornos próximos a centros educativos. Para prevenir y combatir este tipo de delitos, se recomienda a la ciudadanía:

Denunciar cualquier indicio de venta de droga en su entorno, de forma anónima y confidencial a través de la web oficial www.policia.es o en dependencias policiales.

Evitar la normalización del consumo, recordando que incluso cantidades pequeñas pueden tener graves consecuencias legales y sanitarias.

Colaborar en la detección temprana, especialmente en barrios donde existan indicios de actividad ilícita continuada.

Educar a los menores en el rechazo a las drogas, fomentando hábitos de vida saludables y el uso responsable de internet y redes sociales, donde a menudo se incita al consumo.

La Policía Nacional subraya que la colaboración ciudadana es fundamental para proteger la seguridad colectiva y prevenir el establecimiento de puntos de venta de drogas en zonas residenciales