Desmantelado un punto de venta de droga en Sant Vicent del Raspeig

Agentes de la Policía Nacional han desarrollado una investigación sobre un punto de venta de droga al menudeo ubicado en un domicilio de la localidad de San Vicente del Raspeig (Alicante) desde donde se distribuían sustancias estupefacientes como cocaína, hachís y éxtasis. La operación policial ha dado como resultado la detención de tres personas, un varón y dos mujeres, de 55, 51 y 19 años de edad, como presuntos autores de un delito de tráfico de drogas.

La investigación partió tras una información ciudadana que ponía en conocimiento un posible punto de venta de droga al menudeo ubicado en una vivienda de la localidad de San Vicente del Raspeig (Alicante) ya que era constante el trasiego de personas, que acudían a adquirir la sustancia a cambio de dinero.

Tras varias comprobaciones realizadas, los agentes centraron su investigación sobre una pareja, hombre y mujer, que vivía en la vivienda, los cuales, junto con una tercera persona, distribuían la sustancia estupefaciente en las inmediaciones del domicilio.

En el transcurso de la investigación policial se realizaron diversas vigilancias y seguimientos pudiendo comprobar que el punto de venta principal que gestionaban los investigados se encontraba en su domicilio, disponiendo de una segunda vivienda que era utilizada como lugar de almacenamiento de la sustancia estupefaciente.

Con el fin de proceder a la intervención de las sustancias, se solicitó del juzgado una entrada y registro de las dos viviendas investigadas y tras la práctica de la misma se llevó a cabo la detención de tres personas, un varón y dos mujeres, por su participación en un delito de tráfico de drogas.

En los registros practicados, se intervinieron 31 gramos de cocaína, 150 gramos de hachís, pastillas de éxtasis, 250 euros en efectivo y una balanza de precisión.

Los detenidos, tras la práctica de las diligencias policiales, han sido puestos a disposición de los juzgados de instrucción de guardia de la localidad de San Vicente del Raspeig (Alicante).

Colaboración ciudadana contra el tráfico de drogas

La Policía Nacional reitera su compromiso en la lucha contra este tipo de actividades ilícitas y recuerda a los ciudadanos la importancia de colaborar para erradicar estos puntos de venta