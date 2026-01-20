otro desalojo

Desahuciada en Alicante por impago del alquiler una mujer de 61 años con problemas de salud

👉El Sindicat Barri Carolines afirma que el problema se agravará debido a la especulación de los propietarios con los precios de los alquileres

La policía ha cortado la calle y los miembros de Sindicat Barri Carolines no han podido entar al portal | Sindicat Barri Carolines

El Sindicat de Barri Carolines de Alicante ha denunciado el desahucio esta mañana de una mujer de 61 años, Rosa María, por impago de alquiler del piso en el que vivía, desde hace 29 años, en la calle Donoso Cortés.

Tiene problemas de salud: un proceso ansioso-depresivo, está pendiente de una operación de vesícula, está diagnosticada de bronquitis asmática y tiene una hernia discal.

Esta mujer ha trabajado cuidando a personas mayores hasta que han ido falleciendo, lo que le ha llevado a tener escasos ingresos lo que, a su vez, le ha conducido a no poder pagar el alquiler.

Incluso, cuenta con un informe de vulnerabilidad por motivos económicos actualizado. El desalojo ha sido impulsado por propietario del piso, un particular con el que Rosa María ya no mantiene ningún tipo de contacto.

Desde la entidad antidesahucios han explicado a Onda Cero que han intentado mediar ante la Comisión Judicial pero "no nos han hecho ningún caso". Además, la policía estaba desde las 8:00 de la mañana y han cortado la calle, por lo que "no hemos podido acceder al portal". Rosa María ha salido con sus pertenencias y se alojará temporalmente con uno de sus hijos.

El Sindicat denuncia que el caso de Rosa María es otro más dentro de un proceso de expulsión de familias que no hará más que agravarse:

Sindicat Barri Carolines
