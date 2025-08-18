Cutanda: "Es inaceptable que, por razones de tacticismo político, el Gobierno central baje los brazos en la lucha contra el top-manta en Alicante"

La portavoz del equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Alicante, Cristina Cutanda, ha rechazado este sábado “el olvido deliberado” por parte del Ejecutivo central de la lucha contra la venta ambulante ilegal en la fachada litoral de la capital alicantina y ha emplazado a la Subdelegación del Gobierno y al Ministerio del Interior a retomar con el consistorio y la Autoridad Portuaria el dispositivo de seguridad y vigilancia desplegado en la segunda quincena de julio en puntos como la Explanada de España, Paseo de los Mártires, Paseo de Gómiz e inmediaciones de acceso al Puerto.

Cutanda ha recordado que el Ayuntamiento de Alicante mantiene desde mediados de julio el mismo refuerzo de la vigilancia y control del top-manta con el doble de agentes en la fachada litoral y la Playa de San Juan. En concreto, cuatro agentes se ocupan de la vigilancia y el control de la venta ilegal ambulante en puntos clave de gran afluencia como la Explanada de España, Paseo de Gómiz, playa del Postiguet e inmediaciones del Puerto con turnos de mañana, tarde y noche. De hecho, el turno de tarde se ha prolongado para que el servicio se preste hasta la una de la madrugada. Y otros cuatro agentes se encargan de la Playa de San Juan en un dispositivo que se mantiene durante todo agosto.

Al mismo tiempo, la concejalía de Seguridad y el Puerto de Alicante ultiman la firma de un convenio de colaboración en materia de seguridad que refuerce y amplíe el protocolo de actuación y coordinación de sus respectivas policías en la lucha conjunta contra la venta ambulante ilegal en los espacios públicos. Asimismo, el próximo mes de septiembre, y a instancias del Ayuntamiento de Alicante, se celebrará una nueva Junta Local de Seguridad con la Subdelegación del Gobierno para mejorar la coordinación e instar al Ejecutivo central a activar todos los medios.

“Es inaceptable que, por razones de tacticismo político, el Gobierno central baje los brazos en la lucha contra el top-manta en Alicante para no alimentar ni ahondar en la polémica de la inmigración ilegal, que vuelve a cobrar fuerza y tantos quebraderos de cabeza causa al Ejecutivo de Pedro Sánchez”, ha destacado Cutanda. “Exigimos a la Subdelegación del Gobierno y al Ministerio de Marlaska que reactiven el dispositivo conjunto entre todas las fuerzas y cuerpos de seguridad que se activó en julio pasado para perseguir la venta ilegal y que no se bajen los brazos ni se suavice el control y vigilancia por razones de interés político partidista”, ha añadido.

Hasta ciento veinte intervenciones de la Policía Local en julio

Durante el pasado mes de julio la unidad Fox de la Policía Local realizó 120 intervenciones contra la venta ilegal ambulante en la fachada litoral y en el paseo marítimo de la Playa de San Juan, la avenida de Niza. Estas intervenciones se dirigen contra la venta ambulante sin autorización, tanto de productos no alimentarios, en su mayoría de origen textil, y alimentarios, tales como bebidas para vender en la playa, fruta y verdura.

Dentro del primer grupo de artículos textiles se han intervenido falsificaciones de equipaciones de fútbol, zapatillas deportivas, bolsos y monederos, así como otros productos que no son falsificados como pareos, fulares, mandalas y jarapas. La Policía Local llevó a cabo el pasado día 22 la destrucción en el vertedero municipal de 2.000 kilogramos de material falsificado incautado desde la pasada Semana Santa, correspondiente a 408 expedientes de intervención policial, y que permanecía almacenado en las instalaciones de la unidad Fox. En concreto se destruyeron 720 equipaciones de fútbol, 206 bolsos y monederos, 52 prendas íntimas y 48 pares de zapatillas.