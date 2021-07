ALICANTE: JUICIO DE LA MANADA DE CALLOSA

Los cuatro acusados de una violación grupal a una joven reconocen los hechos

| También se han mostrado arrepentidos y alegan que no eran conscientes de lo que estaban haciendo por haber ingerido drogas y alcohol | La Fiscalía no acepta el acuerdo previo de conformidad alcanzado entre la acusación particular y las defensas

Juan Carlos Fresneda | EFE