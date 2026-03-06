La Costa Blanca refuerza su apuesta por el mercado alemán en la Feria ITB de Berlín

La Costa Blanca reafirma su posicionamiento en Alemania, uno de sus mercados prioritarios, con su presencia estos días en la Feria ITB de Berlín y tras desarrollar de forma previa una intensa agenda profesional con reuniones y encuentros de trabajo con medios del ámbito DACH -Alemania, Austria y Suiza-.

“El mercado alemán es prioritario para los intereses turísticos de la Costa Blanca por su estabilidad económica y por tratarse de uno de los países europeos con mayor propensión al viaje”, ha señalado el presidente de la Diputación de Alicante, Toni Pérez.

“Aunque es un mercado maduro y consolidado, evoluciona hacia la búsqueda de nuevos productos y experiencias, manteniendo el turismo familiar como segmento clave, ámbito en el que nuestro territorio responde con una oferta cultural, de ocio, gastronómica y climática altamente competitiva”, ha añadido el responsable institucional.

El refuerzo de la Costa Blanca en Alemania coincide con un aumento significativo de la conectividad aérea entre ambos destinos para la temporada de verano 2026 –de abril a octubre- que incluye tres nuevas rutas, con Hanover, Friedrichshafen y Saarbrücken.

Berlín: Plataforma global

El Patronato Costa Blanca participa esta semana en la Feria ITB Berlín con un mostrador propio dentro del stand de la Comunitat Valenciana en el que tienen especial protagonismo el producto vacacional y el segmento LGTBI+. De forma específica, han acudido también los municipios de Calpe, Alicante, Benidorm y Elche, reforzando así la imagen territorial conjunta del destino.

“Nuestra presencia se enmarca en una estrategia claramente orientada al negocio profesional, puesto que este certamen está considerado como la mayor feria turística del mundo y constituye una cita obligada para nuestra provincia”, ha detallado el director del Patronato Costa Blanca, José Mancebo.

En este sentido, la agenda de trabajo incluye reuniones con operadores estratégicos como Alltours, Corendon, Coral Travel Group y Reisen Aktuell, así como con la asociación ETOA, plataformas globales como TBO.com, DMCs como Rocket DMC e iTravex, especialistas en turismo activo como Vikinger Reisen y empresas vinculadas al marketing digital y la tecnología turística como Social Trinity y SmartGuide.

La presencia institucional se completa, además, con la participación en otras acciones paralelas como la tradicional ‘Mesa de Turismo’ y la entrega de los ‘Spain Tourism Awards 2025’, ambas impulsadas por la Oficina Española de Turismo en Berlín.

“Nuestro objetivo es consolidar relaciones, establecer nuevos canales de comercialización y detectar oportunidades de crecimiento en producto senior, turismo activo, familiar y experiencias diferenciadas”, ha explicado Mancebo.

En su última edición, la ITB de Berlín congregó a más de 100.000 visitantes profesionales procedentes de 190 países, con alrededor de 3.200 periodistas acreditados y 300 blogueros especializados de todo el mundo. Además, contó con la presencia de cerca de 80 ministros y secretarios de Estado, así como 72 embajadores, consolidándose como el principal foro internacional para los negocios, la innovación y el networking turístico.

Acción estratégica en Berlín

Como antesala de la feria, el Patronato Costa Blanca ha participado en el IMM (International Media Marketplace), un workshop organizado por la propia ITB y TravMedia al que ha acudido junto a Visit Benidorm. En este encuentro, el organismo autónomo de la Diputación de Alicante ha mantenido dieciocho reuniones de trabajo con medios del ámbito DACH -Alemania, Austria y Suiza-, reforzando relaciones con cabeceras como Die Presse, Vorarlberger Nachrichten, Bayerische Staatszeitung, Top Magazin o SuperIllu, entre otras publicaciones especializadas en turismo y estilo de vida.

Fruto de estos encuentros, el Patronato trabaja ya en la organización de un Press Trip DACH en la Costa Blanca para 2027, orientado a generar contenido especializado y fortalecer el posicionamiento experiencial del destino en el mercado centroeuropeo.

Refuerzo en la conectividad con Alemania

Esta estrategia promocional se ve respaldada por una programación aérea especialmente sólida entre Alemania y el Aeropuerto Alicante-Elche Miguel Hernández para la temporada de verano 2026, con nuevas rutas que conectan con Hanover, Friedrichshafen y Saarbrücken.

“Estas conexiones refuerzan la presencia en regiones estratégicas del norte, sur y suroeste de Alemania, ampliando el acceso desde mercados secundarios con elevado potencial emisor”, ha destacado Mancebo.

Además, la Costa Blanca mantendrá este verano las conexiones directas con Colonia, Düsseldorf, Stuttgart, Berlín, Bremen, Karlsruhe, Memmingen, Múnich, Münster, Núremberg, Hamburgo, Frankfurt y Paderborn.

En conjunto, durante la temporada estival, más de una veintena de aeropuertos alemanes estarán conectados con la provincia, reforzando así la accesibilidad desde distintas regiones del país centroeuropeo y consolidando a la terminal alicantina como uno de los principales puntos de entrada del turismo alemán en el arco mediterráneo.

Al respecto, Toni Pérez ha matizado que esta combinación de estrategia promocional, agenda comercial estructurada y refuerzo de conectividad “responde a una planificación basada en datos y coordinación público-privada, orientada a garantizar la estabilidad en los flujos turísticos, la diversificación de segmentos y la mejora de la competitividad del destino”.

“La Costa Blanca consolida así una hoja de ruta que integra visión institucional, análisis técnico y cooperación con el sector para asegurar crecimiento sostenible y posicionamiento internacional a medio y largo plazo”, ha concretado el presidente.

El mercado alemán

En 2025, Alemania generó más de doce millones de turistas hacia España, representando el 12,4% del total internacional, con un gasto superior a los 15.800 millones de euros y más de 40,6 millones de pernoctaciones hoteleras.

“Estos datos consolidan al mercado germano como uno de los pilares del turismo internacional y refuerzan la estrategia de la provincia para mantener y ampliar su cuota en un emisor de alta fidelidad y capacidad de gasto”, ha concluido Toni Pérez.