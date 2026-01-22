La Costa Blanca lanza "por primera vez" una batería de acciones promocionales con Estados Unidos y Canadá

El presidente de la Diputación de Alicante y del Patronato Costa Blanca, Toni Pérez, ha anunciado este jueves, en la segunda jornada de Fitur 2026 y "por primera vez", una batería de acciones promocionales con Estados Unidos y Canadá para reforzar "el posicionamiento de la provincia como destino turístico, educativo y residencial en Norteamérica". Esta iniciativa también busca impulsar "uno de los grandes retos estratégicos del territorio", que es "la mejora de la conectividad aérea"

El perfil de este turista se caracteriza por "estancias más largas, mayor gasto medio y un interés creciente por experiencias 'premium', golf, cruceros, gastronomía, cultura, educación y residencia", de acuerdo con la Diputación.

De esta manera, el plan se desarrollará durante el primer semestre del año, con acciones que contemplan la presencia del destino en alguno de los "principales" foros profesionales de Estados Unidos y Canadá. En estos encuentros se combinará "el turismo vacacional con el de cruceros, golf, educación superior y residencial", bajo una visión "conjunta y coordinada", a juicio de Pérez, quien ha señalado que ambos países son "un mercado estratégico para la Costa Blanca".

Asimismo, el dirigente provincial ha subrayado que el interés que muestra Norteamérica por España, por la Comunitat Valenciana y por la provincia de Alicante mantiene "una tendencia al alza", y así lo confirman fuentes oficiales como Turespaña, AENA y el Instituto Nacional de Estadística.

La Costa Blanca, ha continuado, se sitúa así en "una posición especialmente competitiva para captar este perfil de visitante", al combinar "clima, calidad de vida, infraestructuras, oferta universitaria y diversidad turística".

Enfoque colaborativo

El director del Patronato Costa Blanca, José Mancebo, ha recalcado que "uno de los grandes puntales de este plan promocional es su enfoque colaborativo" y ha asegurado que "administraciones públicas, sector turístico, patronales empresariales, universidades, puertos, asociaciones profesionales y entidades estratégicas trabajarán de forma coordinada para proyectar una imagen sólida y coherente" de Alicante.

Las áreas relacionadas con el ocio, la educación, la inversión y el turismo residencial son las que se presentarán de manera conjunta como parte de una misma propuesta de valor, con el fin de reforzar "el liderazgo de la Costa Blanca como territorio capaz de sumar esfuerzos para competir en los grandes mercados internacionales", según el director del Patronato.

Mancebo también ha insistido en que el objetivo es "incrementar la visibilidad del destino en América, consolidar relaciones profesionales estables y avanzar en la mejora de la conectividad aérea directa, clave para seguir creciendo de forma sostenible y competitiva".