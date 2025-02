La Costa Blanca gusta cada vez más a los turistas polacos

El director del Patronato Costa Blanca, José Mancebo, ha participado en Varsovia en actos promocionales del destino, organizado por Turespaña y la aerolínea WizzAir, orientado a promocionar la provincia de Alicante en el mercado polaco, uno de los de mayor crecimiento en 2025. Se trata de la primera de las acciones potentes que el organismo autónomo de la Diputación de Alicante llevará a cabo este año en Polonia para afianzar el territorio como el destino español mejor conectado con este país.

Las buenas conexiones del Aeropuerto Alicante-Elche Miguel Hernández con las principales ciudades polacas -Varsovia, Gdansk y Katowice- favorecen el incremento de turistas hacia la Costa Blanca. Para la presente anualidad, durante el periodo que comprende los meses de abril a octubre, la aerolínea húngara WizzAir dispondrá de 421 vuelos a dichos destinos.

En 2024, el tráfico aéreo entre Polonia y la provincia de Alicante se cifró en cerca de 900.000 pasajeros, con un aumento del 57’2% con respecto al año anterior. Durante la presente anualidad se prevé que esta cifra se incremente, ya que la Costa Blanca es el destino favorito de los viajeros polacos que visitan la Comunitat Valenciana, acaparando el 73% de la cuota.

Según ha trasladado Mancebo, esta iniciativa “surge en consonancia con la Oficina Española de Turismo en Varsovia que ha incluido esta acción en su Plan Operativo para 2025, y con la aerolínea WizzAir, con la que mantenemos excelentes relaciones profesionales”.

“Polonia se ha convertido en uno de los mercados internacionales más importantes para la Costa Blanca, con un número creciente de visitantes que nos eligen cada año”, ha confirmado el director del Patronato Costa Blanca, quien ha desvelado datos como que en 2024 más de 330.000 turistas polacos visitaron la provincia de Alicante, con una estancia media de 19’3 noches, muy por encima del promedio del turista internacional, que el 98% de los turistas llega en avión y que el 87’2% lo hace por ocio.

Durante la presentación, a la que han asistido los principales medios de comunicación polacos, tanto de prensa tradicional como digital, radios, agencias, revistas especializadas y profesionales de la creación de contenido en redes sociales, el responsable turístico ha indicado que el Patronato Costa Blanca continúa su posicionamiento en el mercado polaco “uno de los de mayor crecimiento en 2025, con una intensa agenda de promoción en el país”.

La estrategia promocional incluye la presencia provincial en Bike Expo Varsovia (el 5 y 6 de abril), un evento clave para el turismo activo y de cicloturismo, y en el Workshop Nekera (del 7 al 10 de abril), donde el organismo autónomo se reunirá con operadores turístico y agencias especializadas.

Además, en octubre, del 23 al 25, el ente de la Diputación participará en el workshop All in Too, consolidando su relación con los principales agentes del sector.

“Estas acciones buscan seguir fortaleciendo la visibilidad del destino en Polonia y atraer una mayor diversificación del flujo de visitantes”, ha concretado Mancebo.

Los polacos que llegan a la Costa Blanca prefieren, en un 33’2%, los hoteles y alojamientos turísticos, mientras que un 22’5% lo hace en segunda residencia, ya que Polonia es uno de los mercados inmobiliarios internacionales más importantes para el territorio. Un 19’2% se aloja en casas de alquiler y más de un 24% lo hace en casas de familiares y amigos.