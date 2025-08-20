La Conselleria de Justicia moderniza la sede judicial de Alcoy para hacerla más funcional y accesible

La Conselleria de Justicia y Administración Pública tiene en marcha las obras para mejorar la accesibilidad en la sede judicial de Alcoy, una actuación que cuenta con una inversión de 128.502 euros. Las obras, que se iniciaron en abril, está previsto que finalicen el próximo mes de septiembre.

El objetivo de estas obras es ofrecer un servicio más accesible, funcional y adaptado a las necesidades de la ciudadanía. En esta línea, la consellera de Justicia y Administración Pública ha señalado que “estas mejoras son una muestra del compromiso de esta Conselleria con una justicia pública que se adapta a la realidad social y que pone a las personas en el centro del sistema”.

La sede judicial de Alcoy se encuentra en la Plaza Mare de Déu, número 2 de esta localidad, y en ella se encuentran los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción número 1, 2, 3 y 4.

Actualmente ya han finalizado las obras de la nueva Oficina de Atención a las Víctimas del Delito (OAVD), a la que se ha trasladado el personal tras su ubicación provisional en la segunda planta del edificio ampliación. También se ha completado la nueva Clínica Médico Forense, así como la reparación de humedades en el zócalo del vestíbulo de planta baja del edificio original y la mejora en los mecanismos de apertura de ventanas en la OAVD.

El resto de las actuaciones de mejora de la accesibilidad como la señalización horizontal en escaleras, la instalación de bucles magnéticos, la mejora de pasamanos y la cartelería accesible en toda la sede, se encuentran en fase de instalación.

Actuaciones previstas

Las obras prevén la instalación de bucles magnéticos (dispositivos electrónicos que transmiten el sonido a las personas con discapacidad auditiva) en ascensores, mostradores de atención al público, salas multiusos y en salas de vistas.

En la rampa de acceso al edificio se instalará un segundo pasamanos a una altura entre 65-75 cm, y en la planta baja se acondicionará un servicio accesible de uso mixto, con lavabo sin pedestal, espejo reclinable y mecanismos accesibles.

También se van a instalar elementos destinados a personas con discapacidad visual, como una señalización vertical mediante cartelería accesible en braille y alto relieve en toda la sede, y una señalización horizontal en arranque de escaleras en los núcleos de comunicación interior y rampa exterior.

Por otro lado, la actuación también incluye tareas de reforma y mantenimiento, como el cambio de distribución en la Oficina de Atención a las Víctimas del Delito (OAVD), creando dos despachos y una zona de espera de las víctimas y el despacho de la clínica médica forense en la planta segunda.

Además, se incluye la adecuación y mejora de la accesibilidad de las plantas del edificio, la habilitación de una nueva zona para la Oficina de Atención a la Victimas de Delito más amplia, traslado de la Clínica Médico Forense, y nueva cartelería en toda la sede.