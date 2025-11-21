Ya conocemos a los ganadores de los premios Festers d'Alacant 2'25

La XIX Gala ‘Festers d´Alacant’ ha regresado al Teatro Principal después de un paréntesis de seis años. En ella se han conocido quien son los galardonados.

Las trayectorias festeras, la consecución de un hito o un hecho reciente de relevancia que hayan protagonizado han sido algunos de los criterios que han tenido en cuenta los integrantes del jurado a la hora de elegir a los finalistas.

Este ha estado compuesto por concejales de Alicante, representantes de las distintas fiestas de la ciudad, con presencia en la Gala, y por dos personas con reconocida trayectoria en el ámbito festero alicantino.

El alcalde Luis Barcala, al término de la Gala, ha hecho publico el nombre de la persona o entidad ganadora del “Premio José Ángel Guirao”, en memoria del recordado festero fallecido en 1998. Para este premio, no se presentan candidaturas al ser competencia exclusiva del Ayuntamiento, como viene sucediendo desde la primera edición de estas distinciones.

PREMIO ‘JOSÉ ÁNGEL GUIRAO’ A UNA TRAYECTORIA EN LA FIESTA

María José Molina Birlanga (presidenta de la Comisiòn de Fiestas Patronales Barrio San Agustín)

HOGUERAS

Individual: Vicente Mas Iborra (barraca Els Chuanos)

Colectivo: Hoguera Mercado Central

SEMANA SANTA

Individual: Juan Ginérés Asensi (Cofradía Cristo del Divino Amor y Virgen de la Soledad ‘La Marinera’ Coronada

Colectivo: Cofradía de Nazarenos de la Santa Redención

MOROS Y CRISTIANOS

Individual: Francisco Gil Navarro (Altozano)

Colectivo: Peña 'Los Arpes' (Viillafranqueza-El Palamó)

FIESTAS EN BARRIOS Y PARTIDAS

Individual: Andrés Romero Vílchez (Comisión de Fiestas Patronales San Francisco Javier-La Florida)

Colectivo: Barrio 400 Viviendas

TRADICIONALES

Individual: Andrés Mas Rodríguez (Cruces de Mayo)

Colectivo: Asociación Adorna (San Gabriel)