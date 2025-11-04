La UA conmemora con una exposición el medio siglo que ha pasado de la recuperación de la democracia en España

El vestíbulo del edificio de la Biblioteca General de la Universidad de Alicante acoge la exposición “España: 50 años de democracia. Las libertades recuperadas”, una propuesta cultural que invita a reflexionar sobre el camino recorrido por la sociedad española desde el fin de la dictadura franquista hasta la consolidación de las libertades amparadas por la Constitución.

La muestra ha sido organizada conjuntamente por el Archivo General y la Biblioteca de Filosofía y Letras con motivo del 50 aniversario de la muerte del dictador Francisco Franco. La exposición reúne una cuidada selección de documentos procedentes del Archivo de la Democracia, junto a una colección de libros que en su día fueron censurados y que, tras la llegada de la democracia, pudieron publicarse libremente bajo las garantías constitucionales.

Desde una mirada que combina la perspectiva nacional con un enfoque local, el recorrido propone al visitante una visión panorámica de las actuaciones impulsadas por la sociedad española, y en especial por la alicantina, para conquistar y consolidar los derechos y libertades fundamentales que hoy configuran nuestro sistema democrático.

Derechos recuperados

A través de los documentos y publicaciones expuestos, la exposición recuerda cómo la libertad de expresión y de prensa fueron durante años restringidas por una censura que impedía cualquier manifestación crítica. También se aborda la recuperación de la libertad religiosa, garantizada en el artículo 16 del texto constitucional, que permitió separar progresivamente los ámbitos civil y eclesiástico. La muestra evoca igualmente la recuperación del derecho al voto y la participación política, que devolvieron a la ciudadanía la posibilidad de elegir a sus representantes tras la legalización de los partidos y la celebración de los primeros comicios democráticos.

Otro de los ejes fundamentales de la exposición es la libertad sindical y el derecho de huelga, esenciales para la organización obrera y la defensa de los intereses laborales, y que dieron lugar a un tejido de asociaciones vecinales y movimientos sociales comprometidos con la mejora de las condiciones de vida. Asimismo, se abordan los derechos sociales logrados en democracia, como el derecho al aborto, al divorcio, la objeción de conciencia o el reconocimiento de las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura franquista.

La muestra permanecerá abierta al público hasta el 20 de noviembre, fecha simbólica que recuerda el fin de una etapa y el inicio de otra marcada por la libertad, el pluralismo y el compromiso con los valores constitucionales.