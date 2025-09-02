Concedidos 275.000 euros para la rehabilitación de las viviendas para jóvenes en San Gabriel

El Patronato Municipal de la Vivienda ha obtenido 275.029 euros de fondos Next Generation para la rehabilitación de 14 viviendas de alquiler social para jóvenes en el barrio de San Gabriel, unas obras que comenzaron a principios de agosto.

El concejal de Vivienda, Carlos de Juan, ha explicado que “una de nuestras prioridades es facilitar la emancipación de los jóvenes alicantinos con medidas como esta actuación en San Gabriel que ya está en marcha y es una muy buena noticia recibir esta ayuda europea para su financiación”.

El Patronato Municipal de la Vivienda solicitó fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Next Generation al cumplir este proyecto con los objetivos de la línea de eficiencia energética y la Dirección General de Vivienda ha informado este viernes de que los fondos han sido concedidos.

Las obras de rehabilitación del edificio de antiguas viviendas de maestros, situado en calle Fernando Díaz de Mendoza, suponen una inversión de 1.148.062,85 euros y deberán estar terminadas en 10 meses para ampliar el parque de vivienda social para jóvenes. El proyecto prevé una reducción del consumo de energía primaria no renovable del 80% actuando en la envolvente e instalaciones, lo que se encuentra alineado con la estrategia que determina la obtención de fondos europeos.

Las obras de rehabilitación tienen seis objetivos, la rehabilitación de las patologías existentes en el edificio, la rehabilitación energética, la mejora de las condiciones de accesibilidad, incluyendo la instalación de ascensor, la dotación de infraestructuras de telecomunicación, la mejora de las condiciones ambientales y de la imagen urbana, y la redistribución de las plantas para la obtención de 14 viviendas de un dormitorio, cuatro viviendas más que en la actualidad, y un local de uso común recayente al patio interior. Una de las viviendas de planta baja será accesible para personas con movilidad reducida.

El Patronato Municipal de la Vivienda trabaja además en otra promoción de 15 viviendas sociales para alquiler joven en El Portón del Casco Antiguo, que se encuentra en su fase final, así como en la cesión a la Entidad de Vivenda y Habitatge de la Comunidad Valenciana (EVhA) de cinco solares municipales para la construcción de otras 220 viviendas.