Comienzan los montajes de los belenes del zaguán del Ayuntamiento y el de la plaza de la Montañeta

Los maestros artesanos de la Asociación de Belenistas de Alicante, que preside Alejandro Cánovas, han comenzado este lunes a montar los belenes del zaguán del Ayuntamiento y las cuatro escenas del Nacimiento -Belén Social- que se sitúa en la plaza de la Montañeta. Los primeros trabajos comenzaron el pasado mes de febrero y es en estos días cuando las piezas que conforman los distintos decorados han llegado a los bajos de la Casa Consistorial y a la plaza de la Montañeta, según ha destacado el Consistorio en un comunicado.

Las piezas que conforman el belén del ayuntamiento, de carácter bíblico, son de grandes dimensiones y en la panorámica se puede observar una gran profundidad de campo. En el caso del de la Montañeta, dos escenas tienen connotaciones bíblicas, y otras tantas populares. El primero de ellos será inaugurado el jueves 27 de noviembre. Un día antes, el de la Montañeta, coincidiendo con la Noche del Belén. Ambos Nacimientos figuran en las Visitas Guiadas a los Belenes, programada por la Asociación los días 16 y 18 de diciembre. A éstos se les unirán los localizados en la conselleria de Innovación (plaza de Gabriel Miró), Diputación y estación de ADIF.

Por su parte, la Asociación de Belenistas de Alicante ha anunciado que el Pregón lo pronunciará este año Federico Jiménez de Cisneros. Será el sábado 22 de noviembre, a partir de las 19:00 horas, en el salón de actos de la Fundación Mediterráneo (Paseo de Gadea, 2). El pregonero nació en Alicante en 1959. Es licenciado en Geografía e Historia por la Universidad de Alicante. Actualmente está jubilado tras de más de 35 años de docencia. Doctor por la Universidad de Sevilla, ciudad donde actualmente reside. Su hermana, fallecida, fue la pregonera de la Navidad de la Asociación de Belenistas, en 2022. La actuación del coro de la foguera Sèneca-Autobusos, la proyección de un vídeo sobre la actividad belenística, y un concierto a cargo de Voz&Viento, el coro del CPM ‘Vila de Sant Joan’ y la coral ‘Nuevo Amanecer’ de la Sociedad Musical ‘Cristo de la Paz’, de San Juan, entre otras actividades, completarán el acto.