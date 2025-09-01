Comienzan a llegar a los contribuyentes, las notificaciones de la tasa de basura por correo postal

El Ayuntamiento de Alicante empezará a notificar la Tasa de Recogida, Transporte y Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos (tasa de basuras) por correo postal a los contribuyentes a partir del próximo lunes y hasta el 15 de noviembre.

El plazo máximo para abonar el recibo de la tasa de la basura será el 22 de diciembre y a las personas que tengan domiciliado el recibo se les cargará el 3 de diciembre.

La concejalía de Hacienda inicia así el proceso de cobro tras la entrada en vigor de la nueva ordenanza en aplicación de la normativa europea que exige el Gobierno central a todos los ayuntamientos para la equiparación del coste de la recogida, transporte y tratamiento con la tasa. Al aplicar esta modificación, el cobro de la tasa quedó desligado en el calendario del recibo del IBI, con el que venía coincidiendo temporalmente desde hace años.

Durante el mes de agosto ya se empezaron a emitir las notificaciones electrónicas a través de la Dirección Electrónica Habilitada Única (DEHú) para quienes tienen dado de alta este servicio de comunicación y tramitación con la administración que Hacienda recomienda utilizar.

La nueva tasa de residuos para las viviendas tendrá en cuenta tanto los metros cuadrados de superficie como el valor catastral de los inmuebles, al igual que en el caso de las oficinas, los comercios, los restaurantes, bares y cafeterías y las áreas industriales. También establece los parámetros para los inmuebles de uso religioso, deportivo, espectáculos y colegios, así como el hospedaje.

La nueva tasa lleva aparejada por primera vez la aplicación de exenciones, reducciones y bonificaciones por colaborar en la recogida selectiva en origen, es decir, en los domicilios, y por el depósito en los contenedores de residuos orgánicos (contenedor marrón) con el uso de la tarjeta electrónica o la aplicación (app) de ‘Tú haces Alicante’.

Esta reducción en la tasa puede alcanzar hasta el 20% y se aplicará en el recibo de 2025 para quienes se dieran de alta y comenzaran a utilizar la tarjeta antes del 31 de diciembre de 2024. Las tarjetas emitidas a partir de enero disfrutarán de la bonificación en el recibo del año que viene.

Vehículos, IAE e IBI Rústico

Por otra parte, el Ayuntamiento abre el plazo para el pago voluntario del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM), el Impuesto de Actividades Económicas (IAE) y el IBI Rústico 2025.

El plazo para el pago voluntario se extiende del 1 de septiembre al 31 de octubre, mientras que el 3 de octubre se producirá el cargo de los recibos domiciliados.

El Ayuntamiento remitirá los recibos a los interesados que no hayan domiciliado el pago del impuesto. No obstante, si dicho documento de pago no ha sido recibido antes del 30 de septiembre, los interesados deberán solicitarlo en: Descarga on-line de recibos en período voluntario. Oficina de Atención con el Contribuyente. C/Jorge Juan, 5, o en los teléfonos 965 14 93 89 y 965 14 93 83. Atención con cita previa por Internet en http://citaprevia.alicante.es.