El comercio de proximidad aumentó sus ventas un cinco por ciento durante la pasada campaña navideña

Las jornadas de dinamización comercial organizadas por el Ayuntamiento de Alicante en los barrios de la ciudad durante la campaña de Navidad han tenido un impacto muy positivo en el comercio local, los mercado y mercadillos. Se ha registrado un 10 por ciento de incremento en la afluencia de personas con respecto al año anterior, y un aumento según el sector del 5 por ciento en sus ventas.

La concejala de Comercio, Hostelería y Mercados, Lidia López, ha realizado un balance muy positivo destacando que “en total más de 5.000 personas han participado en la acciones, dinamizaciones y actividades organizadas en Navidad logrando así atraer más público y fomentar el consumo con un incremento también según el sector de sus ventas en esta importante campaña”.

El Ayuntamiento diseña un plan anual para dinamizar las zonas comerciales y los barrios que a lo largo de los últimos años se ha consolidado y contribuido a tener una mayor afluencia de público con un impacto positivo en el crecimiento de las ventas. En Navidad a su vez se realiza una inversión en la ciudad con la iluminación y la apuesta del Ayuntamiento con el Belén Gigante y las actividades.

Asimismo el éxito de estas iniciativas tal y como ha resaltado la edil Lidia López “también es por la implicación de todas las asociaciones de comerciantes de Alicante que se vuelcan en organizar estas ediciones especiales de Navidad en los barrios con una veintena de jornadas”.

Próximos planes de dinamización: San Valentín y San José

La celebración de actividades en las vías públicas forma parte del plan de dinamización comercial ejecutado con un contrato municipal con cerca de 400.000 euros creado por el Ayuntamiento como parte de una estrategia avanzada de apoyo y respaldo al sector con campañas continuas y eventos durante todo el año. Próximamente se realizará la campaña del Día de los Enamorados y del Padre.

La edil Lidia López ha valorado la alta participación ciudadana destacando que “este buen resultado en las actividades para nosotros es muy importante ya que pone de manifiesto que con las dinamizaciones comerciales conseguimos apoyar, respaldar y fortalecer a nuestro comercio de proximidad, son muy necesarias, los ciudadanos nos las demandan y el sector comercial se ve beneficiado ya que dinamizan los barrios por ello el compromiso es seguir realizándolas”.