Coca-Cola genera un impacto de 692 millones de euros en la Comunitat Valenciana

La actividad local de la compañía Coca-Cola genera 692 millones de euros de valor añadido a la economía valenciana, un aporte que supuso una contribución al PIB valenciano del 0,47 por ciento en 2024 y un impacto al empleo regional que alcanza los 11.011 puestos de trabajo, entre directos e indirectos.

Así lo recoge el Estudio de Impacto Socioeconómico 2024 elaborado por la consultora Steward Redqueen, que detalla que, de esos 692 millones de euros generados, 58 corresponden al valor añadido directo producido por Coca-Cola en la Comunitat Valenciana, y los 634 millones restantes provinieron de manera indirecta a través de la cadena de valor, incluyendo proveedores, distribuidores y puntos de venta.

Según destaca la compañía en una nota de prensa, los consumidores en España gastaron un total de 9.200 millones de euros en bebidas de Coca-Cola, lo que se traduce en la venta de 2.900 millones de litros de refrescos suyos.

Por cada euro gastado en refrescos de la marca, 76 céntimos revirtieron en la economía local, y la empresa lleva más de 65 años produciendo bebidas en la Comunitat Valenciana.

"Los datos de este estudio muestran el impacto que nuestra actividad tiene en esta región. Desde nuestra planta de Quart de Poblet (Valencia), y con el apoyo de nuestras oficinas comerciales distribuidas por todo el territorio valenciano, se da una cadena que no solo deja una huella económica, sino que también genera valor en la sociedad", afirma el jefe de Comunicación y Asuntos Públicos de Coca-Cola en la Comunitat, Fernando Álvarez.

Empleo y contribución local

Los datos del estudio muestran la "capacidad" y "papel" de Coca-Cola como dinamizador del empleo en las economías locales, "convirtiéndose en un actor de referencia en el panorama socioeconómico valenciano, un posicionamiento que se alcanza tras años de trabajo y compromiso en la región", destaca Álvarez.

Según detalla el documento, la actividad local de Coca-Cola genera empleo directo e indirecto para 11.011 personas en la Comunitat Valenciana. De ellos, 466 son empleos directos y 10.545 se generan de manera indirecta a través de su cadena de valor. Estas cifras indican que cada empleo directo apoya la creación de 22 puestos de trabajo indirectos, según las fuentes.

La compañía gasta 1.500 millones de euros en compras a proveedores locales situados en España y distribuye sus productos a más de 31.741 puntos de venta en la Comunitat, una "capilaridad que permite vertebrar económicamente el territorio, llegando tanto a grandes núcleos urbanos como a pequeñas poblaciones rurales de la región".

En Valencia se encuentra, además, una de las principales instalaciones industriales del grupo: la planta de Quart de Poblet, que cuenta con 10 líneas de producción, 65.000 metros de superficie y 4.800 pallets de capacidad de almacenamiento. Desde 2019, Coca-Cola ha invertido más de 60 millones de euros esta planta y en el almacén.

Impacto en la sociedad y en el medio ambiente

Asimismo, Coca-Cola impulsa en la Comunitat Valenciana programas de formación, voluntariado, jóvenes y mujeres, proyectos de recogida de residuos de las playas y entornos acuáticos y, en Valencia, ha puesto en marcha un proyecto para utilizar camiones eléctricos de gran volumen para transportar su producto entre la fábrica y su almacén, y así reducir el impacto de su actividad en el medio ambiente.