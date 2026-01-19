hasta mayo

Cierran la avenida de los Condes de Soto Ameno en Alicante para reparar el alcantarillado

Aguas de Alicante comienza este lunes los trabajos de saneamiento integral de la red de alcantarillado, que se llevarán a cabo en dos fases y obligan a desviar el tráfico por Cardenal Belluga, Bono Guarner y Martínez Trenco

Juan Carlos Fresneda

Alicante |

Plano de la zona afectada por el corte del tráfico
Plano de la zona afectada por el corte del tráfico | Ayuntamiento de Alicante

La renovación integral por estado de conservación de la red de alcantarillado por parte de Aguas de Alicante en la avenida de los Condes de Soto Ameno y calles adyacentes del barrio de San Blas obligará a partir de este lunes a cortar el tráfico por esta vía que conecta con la avenida de Doctor Rico, según informa el Ayuntamiento de Alicante en un comunicado.

Los trabajos se realizarán en dos fases y se prolongarán hasta el mes de mayo con una alternativa para la circulación que se articula a través de las calles Cardenal Belluga, Bono Guarner y Antonio Martín Trenco.

En dos fases

La primera fase de las obras afectan al tramo inferior de Soto Ameno y contemplan la ocupación completa de la calzada con corte de tráfico entre las calles Santa Felicitas y Santa Isabel.

La segunda fase acometerá la renovación integral del colector en el tramo superior de la avenida, una vez finalizada la primera, y para favorecer la circulación se permitirá el giro a la derecha para subir al Castillo de San Fernando y el instituto Miguel Hernández a través de la calle Blas de Loma.

