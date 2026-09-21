La Ciclovía Litoral y la Marcha Ciclista a La Almadraba marcan la Semana Europea de la Movilidad

El Ayuntamiento de Alicante ha celebrado este domingo el acto más multitudinario de la Semana Europea de la Movilidad con la celebración de la Ciclovía Litoral, en la que han participado cientos de familias, que han disfrutado del parque de tráfico y las actividades lúdicas organizadas en el entorno de La Albufereta y la Cantera, cerrada al tráfico y libre de humos para la ocasión, según ha informado el consistorio en un comunicado.

El concejal de Movilidad Urbana, Carlos de Juan, ha agradecido la "gran respuesta" de los alicantinos en todas las actividades y ha animado a los alicantinos "a caminar y moverse con medios de transporte sostenible como las bicicletas, el autobús o el TRAM".

La Ciclovía Litoral ha permitido la libre circulación de bicicletas y vehículos de movilidad personal entre la Puerta del Mar y hasta mitad de la avenida de Villajoyosa (La Cantera) - . Además, en la avenida Juan Bautista Lafora (junto al paseo de Gómiz) se ha habilitado una carpa de información para circular con patinetes, un circuito de habilidad y un Parque Infantil de Tráfico para pasar un día en familia libres de humos. Todos los participantes inscritos han recibido un regalo y entrado en el sorteo de tres bicicletas.

De la misma forma, este sábado se celebró la marcha ciclista a La Almadraba con una "alta participación", desde las 11.00 horas y pasado el mediodía con salida desde el Paseo de la Policía Nacional en la avenida de Elche y vuelta. La marcha estuvo precedida por los agentes de la Brigada Ciclista de la Policía Local estableciendo un itinerario con la circulación regulada "para mayor seguridad" al paso de las bicicletas hacia las playas del norte por todo el frente litoral de la ciudad y vuelta al punto de origen.

El fomento del paseo ha sido otra de las actividades que ha contado con una alta participación y para el que se completaron todas las plazas en los itinerarios guiados realizados entre el miércoles y el viernes en los que los participantes han podido recorrer los parques singulares de la ciudad, disfrutar de la bahía de Alicante en un recorrido por la vía verde de la Cantera y las playas de La Albufereta, la Almadraba y el Postiguet; así como recorrer el Casco Antiguo y el barrio de Santa Cruz en el corazón de la ciudad.

Talleres de bicicletas

Semana de la Movilidad en Alicante | Ayuntamiento de Alicante

Los talleres para revisar las bicicletas y carpas informativas sobre el uso de los patinetes eléctricos también se han sucedido por distintos espacios de la ciudad. El 1 de octubre entrará en vigor la nueva normativa sobre patinetes eléctricos que, entre otras medidas, obliga a que sus usuarios sean mayores de 15 años, lleven casco, luz delantera y trasera, chaleco reflectante en horas de baja luminosidad, seguro, registro en la DGT y no superen la velocidad límite de 25 kilómetros por hora.

Durante esta Semana Europea de la Movilidad se ha celebrado además un concurso de fotografía con móvil con premios para los ganadores de tarjetas Mobilis 30 viajes para moverse de forma sostenible en el autobús urbano.

Exposición

En el marco de esta Ciclovía Litoral y la Semana Europea de la Movilidad, Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana ha organizado este domingo en la playa de vías de la estación de la Marina, y en colaboación con el Ayuntamiento, una exposición de material móvil histórico de su propia colección, que ha contado también con el nuevo tranvía de la serie 4.500.

Los asistentes han podido ver a los trenes históricos que circularon en la línea Alicante-Dénia y conocer el nuevo tranvía de TRAM d'Alacant que entrará en servicio comercial en los próximos meses. El primero de los seis nuevos tranvías de la serie 4.500 Tramlink, adquiridos por la FGV a Stadler Rail Valencia, ya se encuentra circulando en pruebas por la red de TRAM d'Alacant, validación previa a su circulación por las calles de Alicante.

Los nuevos tranvías de vía métrica superan los 45 metros de longitud y son totalmente accesibles, con amplias zonas multifuncionales, junto a las puertas, y con asientos reservados para Personas con Movilidad Reducida (PMR). Se trata de vehículos ferroviarios ligeros que destacan por sus prestaciones, accesibilidad universal, confort y seguridad, con capacidad para 285 personas.