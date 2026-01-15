Cerca de 25 millones de personas usaron el autobús urbano el año pasado

El transporte en autobús en la ciudad de Alicante ha vuelto a superar sus mejores registros históricos y ha cerrado 2025 con un total de 24.480.605 pasajeros, lo que supone un incremento del 3,9 por ciento y de casi un millón de usuarios con respecto a los 23.562.305 registrados el año anterior. “Los alicantinos han vuelto a respaldar las constantes mejoras en este servicio esencial y cada vez tenemos más viajeros que hacen uso y disfrutan del incremento de líneas y de la calidad de los vehículos, así como de la idoneidad de los trayectos, que se adaptan a las necesidades de los alicantinos, y de la digitalización en la venta de abonos en el sistema TAM”, ha destacado el concejal de Movilidad, Carlos de Juan.

El aumento de usuarios es aún mayor en las tres nuevas líneas implantadas con el nuevo contrato del transporte público, la 07P (Avenida de Óscar Esplá-Polígonos industriales), 14 (Gran Vía Sur-Avenida de Denia/Jesuitas) y 28 (Hospital de San Juan-Camino del Faro). Estas tres líneas han crecido un 20,5% el año pasado al pasar de 1.165.494 a 1.404.168.

El recorrido con mayor demanda es el 14, que transportó a 1.185.254 personas, con un incremento del 21,8 por ciento. La línea de las áreas industriales creció un 15,4 por ciento y trasladó a 58.628 pasajeros y la que comunica el Hospital de San Juan y el Cabo de las Huertas lo hizo en un 13 por ciento para un total de 160.286 usuarios, según los datos de la empresa concesionaria Vectalia MIA.

También las seis líneas del Transporte a Demanda (TAD) en las partidas rurales, que se presta desde 2023 mediante reserva en una aplicación y con el servicio de taxis, experimenta un considerable incremento del 53,7 por ciento en el número de pasajeros al pasar 15.656 a 24.066. Los recorridos del TAD son: Alicante-Moralet (1), Alicante-Moralet-La Cañada-Alicante (2), Alicante-La Alcoraya-Rebolledo (3), Alicante-Salar-Fontcalent-Alicante (4), Alicante-Bacarot (5) y Villafranqueza-Tángel (6).

El balance de 2025 confirma, asimismo, la alta demanda de las tres líneas más solicitas del servicio regular: la 3 (Ciudad de Asís-Requena, que transportó a 5.031.773 personas; la 1 (San Gabriel-Ciudad Elegida), con 2.961.029 pasajeros y la 2 (La Florida-Sagrada Familia), que registró 2.222.801 usuarios. Estos tres recorridos acaparan el 42% del total de 24,5 millones de viajeros durante el año pasado.

Apuesta firme por una movilidad sostenible"

“Las cifras confirman el acierto de nuestra firme apuesta por una movilidad sostenible y de mejora continua de la calidad del servicio en un año en el que hemos dado un gran salto hacia la digitalización de la venta de abonos dentro del sistema TAM y en la modernización de la flota de autobuses”, ha recalcado De Juan. El concejal de Movilidad ha recordado que Alicante sigue a la cabeza en electromovilidad en la Comunidad Valenciana con la renovación de la mitad de la flota electrificada que se inició en 2024 y que se está consolidando en los siguientes años hasta alcanzar más del 70 por ciento de los autobuses con la etiqueta ECO y ‘Cero emisiones’.

De Juan ha añadido que los buenos resultados del TAD en las partidas rurales “son un reflejo de las mejoras aprobadas en la Mesa de Transporte, en la que se acordó incrementar la oferta potencial de expediciones y un mayor número de paradas, que han tenido una muy buena acogida”. El edil de Movilidad ha hecho hincapié en la “importancia social y medioambiental” de estas cifras de récord en el transporte público urbano, en detrimento del uso del vehículo privado, “que se traduce en una mejora de la calidad del aire al reducirse las emisiones de efecto invernadero de CO2 y la huella de carbono”.