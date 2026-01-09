Casa Mediterráneo reúne a los principales medios de la provincia en su tradicional desayuno post-navideño y avanza las líneas de su programación para 2026

Casa Mediterráneo ha reunido hoy a los principales medios de comunicación de la provincia de Alicante en su tradicional desayuno post-navideño, un encuentro ya consolidado que sirve como espacio de diálogo cercano y de balance de actividad con la prensa local y autonómica.

Durante el encuentro, el director general de Casa Mediterráneo, Andrés Perelló, ha ofrecido unas pinceladas de la programación ya cerrada, por ahora, para 2026, un año que se presenta especialmente intenso, con más de 200 actividades previstas, reflejo del creciente interés de embajadas, universidades, empresas, organismos internacionales y entidades culturales por colaborar con la institución. Perelló ha subrayado que esta amplia agenda consolida a Alicante como un enclave estratégico para la diplomacia pública mediterránea. “Alicante se está afirmando como capital mediterránea del diálogo y la cooperación entre culturas, y eso es fruto de un trabajo sostenido y compartido”, ha señalado.

La programación de 2026 se articula en torno a seis grandes ejes que responden a los retos actuales del Mediterráneo: gobernanza, economía, sostenibilidad, cultura, migraciones y educación, ámbitos en los que Casa Mediterráneo continuará actuando como puente entre Europa, el Magreb y Oriente Próximo.

En el plano institucional, el director general ha avanzado la celebración del Consejo Rector, la convocatoria del Alto Patronato y, si las circunstancias lo permiten, la reunión del Consejo Diplomático, con la posible incorporación de Siria, reforzando así la proyección internacional de la institución.

Entre las iniciativas más relevantes ya confirmadas figuran la exposición “Fútbol para la Esperanza”, que aborda el deporte como herramienta de cohesión social; nuevos ciclos de análisis geopolítico desarrollados junto a El Orden Mundial, centrados en las rutas estratégicas del Mediterráneo y las ciudades de la Antigüedad; y el lanzamiento de “Pasarela Mediterráneo”, un encuentro que conectará creatividad, diseño y tejido productivo alicantino con vocación internacional.

Asimismo, Casa Mediterráneo impulsará la III edición del Premio Internacional de Periodismo y Turismo Sostenible Ciudad de Xàbia, la segunda edición de Voces del Mediterráneo y la III edición del Premio de Interpretación Musical de Santa Pola. Otro de los hitos será la sección internacional del FORO AOVE de Cocentaina, con una cata de aceites de oliva virgen extra de distintos países mediterráneos, así como la continuidad y ampliación de la iniciativa Alicante–Orán y viceversa, tras el éxito de la pasada edición. Y se está estudiando la celebración de dos misiones comerciales inversas de diferentes países del Mediterráneo-Alicante.

Casa Mediterráneo ha cerrado el año 2025 con un balance muy positivo en términos de actividad cultural, alcance digital y participación ciudadana, consolidándose como un referente cultural y de diálogo mediterráneo tanto en el ámbito local como internacional. Durante el último año, la institución ha desarrollado cerca de 250 actividades, tanto en su sede como fuera de ella, reforzando su programación multidisciplinar y su proyección

pública. Este esfuerzo se ha visto acompañado de un importante crecimiento en sus canales de comunicación y difusión.

En el ámbito audiovisual, el canal de YouTube de Casa Mediterráneo, que cuenta con cerca de 700 vídeos publicados y alrededor de 4.000 suscriptores, ha registrado en 2025 aproximadamente 55.000 visualizaciones, lo que supone un incremento del 32 % respecto al año anterior. La media de visualizaciones por actividad se sitúa en torno a 90–150 personas, un dato significativamente superior al de ejercicios anteriores. Este crecimiento responde, en gran medida, a la estrategia de difusión transversal, que incluye la publicación de enlaces en redes sociales y su incorporación sistemática en la newsletter semanal.

Las redes sociales han experimentado también una evolución muy destacada. En Facebook, las visualizaciones han alcanzado las 73.000, lo que supone un incremento del 73,2 %, con un alcance total de 120.600 personas (+15,6 %). La página cuenta actualmente con 10.200 seguidores. Resulta especialmente relevante el aumento de usuarios procedentes de países mediterráneos: el 10,1 % desde Argelia, el 9,9 % desde Marruecos, el 7,4 % desde Egipto, el 6,2 % desde Italia y una presencia destacada desde Túnez.

En Instagram, Casa Mediterráneo roza ya los 6.000 seguidores, con un crecimiento del 28 % respecto al año anterior. El alcance en esta red ha aumentado un 158,5 %, mientras que las visitas al perfil han crecido un 92 %, reflejando una mayor interacción a través de comentarios, publicaciones, reels e historias compartidas por otras cuentas. En cuanto al origen de los usuarios, el 69,2 % accede desde España, seguido de Italia (8,9

Por su parte, la red X (antes Twitter) cuenta con cerca de 6.000 seguidores, con una tasa de interacción un 42 % superior a la del año pasado. Además, en 2025 se ha abierto el perfil institucional en LinkedIn, que ya suma alrededor de 550 seguidores, reforzando la presencia de Casa Mediterráneo en el ámbito profesional e institucional. La lista de difusión de WhatsApp alcanza ya cerca de 3.000 personas, con un aumento de 420 nuevos suscriptores respecto a 2024. En cuanto a la newsletter semanal, el cambio de plataforma para adaptarse a la nueva normativa de protección de datos supuso la pérdida de unos 400 correos durante la migración, pero la puesta en marcha de la nueva web ha permitido alcanzar cerca de 9.000 usuarios registrados, con una tasa de apertura excepcional del 98 %.

La página web www.casa-mediterraneo.es ha registrado en 2025 alrededor de 250.000 visitas, un 32 % más que en el periodo anterior, destacando especialmente el incremento de accesos a la revista digital de la institución. En cuanto al impacto directo en público asistente, los datos reflejan una notable respuesta ciudadana:

• Visitas guiadas: unas 3 al mes, con un total anual de 720 personas.

• Mitos del Mediterráneo, desarrollados en centros educativos: 600 alumnos.

• Actividades culturales (sin contar conciertos): cerca de 20.000 asistentes.

• Exposiciones en Casa Mediterráneo: alrededor de 12.500 visitantes.

• Conciertos: aproximadamente 5.000 asistentes.

El análisis conjunto de estos datos confirma que la oferta cultural de Casa Mediterráneo está plenamente integrada en la agenda de la ciudad de Alicante, con un creciente reconocimiento por parte del público local y una proyección cada vez mayor en el conjunto de los países de la cuenca mediterránea.

“El objetivo es seguir haciendo de Casa Mediterráneo un espacio abierto, accesible y útil para la ciudadanía”, ha concluido Perelló, recordando el espíritu que guía la labor de la institución: construir puentes de diálogo, cooperación y entendimiento en el

Mediterráneo.