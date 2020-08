Carmelo: "La gente tiene que identificarse con el Hércules"

Carmelo del Pozo ha apelado a un discurso motivador durante su presentación como máximo responsable de la dirección deportiva del Hércules. El segoviano espera recuperar valores de antaño y que la gente se sienta orgullosa de su equipo. "Vamos a tener el máximo respeto al club, con una gran historia. La idea es tener un modelo de trabajo diferente. Me gustaría que la gente se sintiese orgullosa de su club. Lo importante es recuperar la identidad y sentirse orgullosa. Hay que competir y tener buenos resultados, pero la gente necesita sentirse identificada con su club", ha comentado del Pozo.

El director deportivo ha agradecido la confianza de Enrique Ortiz y Juan Carlos Ramírez. Los dueños mostraron un interés "feroz" en su fichaje. "Vengo por el Hércules, pero ha habido una persona clave y es Enrique. Ortiz entendía que había que darle un nuevo giro e insistió de forma feroz y eso se agradece, sentirse querido. El Hércules no es un club más para mí y le tengo mucho cariño. El salario emocional es importante y ha influido mucho para estar aquí", ha destacado el segoviano.

Del Pozo espera que el Hércules luche por el ascenso, pero ha sido prudente en su discurso: "No me gustan las palabras concretas, me gustan los hechos. Hay que ser humildes y saber de dónde venimos. El equipo tiene que competir en cada entrenamiento y en cada partido. Si lo haces, sumarás muchos puntos y estarás arribas. Si compites y entrenas bien, la gente se siente orgullosa de su equipo. Debe ser el objetivo. Cuando te marcas objetivos largos y tropiezas no te levantas. El nuevo Hércules es para todos y vamos a demostrar que queremos estar en el club. La marca Hércules es un transatlántico, pero tiene que ir avanzando solo y no vale solo con la marca. Necesitamos a la gente y les tenemos que dar mucho y por desgracia tenemos que pedir que nos ayuden a ciegas. Tenemos una afición fiel y pedimos un nuevo acto de fe y que crea en esta gente nueva".

Carmelo ha analizado sobre su apuesta para el banquillo. David Cubillo le cautivó con su discurso. "Hablé con él, me senté y me convenció. Le vi implicado y con la idea de hacer un club competitivo. Sabe lo que somos y lo que queremos ser. Por sus resultados estaba avalado en el Marbella. Un aspecto fundamental es que él habla de entrenar y competir y tratará a todos de igual a igual. No habrá nombres que tengan que jugar porque sí. Habrá muchos movimientos en las alineaciones", ha dicho.

Del Pozo ha confirmado los fichajes del lateral Javi Pérez y el central Moisés García. Armando, del Murcia, puede ser el siguiente ya que el intercambio de cromos con el Real Murcia y Yeray está "encaminado". Además, el director deportivo ha confirmado que Sergio Jiménez y Jona no entran en los planes de futuro y la idea es que no empiecen la pretemporada.