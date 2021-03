Carmelo: "La paciencia se ha acabado; quiero un equipo que compita"

Carmelo del Pozo ha dado la cara tras el toque de atención que le dio a la plantilla del Hércules a principios de semana. El director deportivo del Hércules le ha pedido al grupo que muestre un punto más de compromiso. Incluso, ha amenazado con apartar a algún jugador si no se da ese paso al frente.

"La paciencia se ha acabado. Quiero un equipo que compita, sea intenso y tenga las mismas ganas de ganar que el rival y eso no lo he visto en muchos partidos. Voy a tomar decisiones. El que no dé la cara, no estará en el Hércules", ha dicho Carmelo.