Carlos Baño anuncia su candidatura a presidir la Cámara de Comercio de Alicante

Carlos Baño se ha marcado como objetivo recuperar el peso del empresariado alicantino, cuya pujanza se ha visto mermada tras la desaparición de algunas organizaciones empresariales de la provincia, así como por el bajo perfil de la Cámara, lo que ha provocado que la influencia del tejido empresarial se haya difuminado en los últimos tiempos.

Hoy más que nunca “la provincia de Alicante necesita del vigor de sus organizaciones para tener una presencia fuerte en la esfera pública –ha señalado-. Todos sabemos de la vitalidad desplegada por la Cámara hace ya años y todos recordamos nombres como el de Eliseo Quintanilla o Antonio Fernández Valenzuela, entre muchos otros, que interpretaban acertadamente la defensa de los intereses de esta provincia y de sus empresarios”.

“Desde la complicada realidad actual pero con aquel recuerdo y buscando recuperar esa posición de referencia he decidido presentar mi candidatura para presidir la Cámara de Comercio de Alicante”, ha señalado.

NI A FAVOR NI EN CONTRA DE NADIE

Así, ha subrayado que su candidatura “no irá en contra ni a favor de nadie, sino que irá en interés del conjunto del tejido productivo de nuestra provincia. No creo que sea necesario citar mi trayectoria empresarial ni mi actividad en el seno de la Cámara así como en diferentes instituciones y organizaciones, ya que creo que me avala la firmeza, determinación y empuje para situarnos en el lugar de liderazgo que nos corresponde”.

Carlos Baño quiere hacer de la Cámara de Comercio un instrumento verdaderamente útil de interconexión ágil y fluida entre sociedad, ámbito empresarial e instituciones, y que deje de ser un mero ente administrativo o de gestión. Más aún en un contexto marcado por la pandemia, y en el que los efectos del Brexit, el aumento de los precios de la energía, el coste de las materias primas o la crisis por el desabastecimiento de suministros marcan nuevos desafíos que afectarán al conjunto de la producción industrial y por su incidencia sobre el consumo.

RETOS FUTUROS

Para hacer frente a estos retos y afrontar con garantías la recuperación, considera fundamental rejuvenecer los órganos camerales fomentando la presencia de talento y adaptándolos a la nueva realidad con un mayor protagonismo de mujeres y jóvenes emprendedores para, de este modo, reactivar la labor de la Cámara. “Necesitamos una mirada fresca, ideas alternativas y una visión de futuro, y para ello contaremos con el mejor equipo y confeccionaremos un programa que se anticipe a las necesidades reales del empresariado”.

Por último, apuesta por el establecimiento de pautas y mejoras constantes que nos ayuden a afrontar con garantías la adecuación a los mercados, cada vez más competitivos y cambiantes, con herramientas novedosas basadas fundamentalmente en la digitalización y la tecnología, así como ofrecer toda la formación necesaria para incrementar, más si cabe, la capacitación de la totalidad de los miembros que forman el tejido empresarial, y con ello potenciar nuestra provincia, con todas sus bondades, como destino prioritario para todas aquellas empresas y sectores emergentes.

Asimismo, ha querido aprovechar este momento para felicitar “entusiasta y sinceramente a los premiados en la Noche de la Economía Alicantina -Clave Denia-Ale Hop, Realturf Systems, Terra Natura, Kuos Professional, Madagastar Mascotas y al Instituto Bernabeu, así como a Juan Perán de Pikolinos merecedor de la insignia de oro y brillantes-; a quienes ha agradecido su compromiso, valentía e implicación con la sociedad alicantina en unos momentos especialmente difíciles, “y al conjunto de los empresarios decirles que deben sentirse muy orgullosos por su labor, ya que son una parte esencial del bienestar de nuestra provincia”.