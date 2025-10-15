El Campello impondrá la sanción máxima para el autor de un vertido de escombros en Cala Merced

La colaboración ciudadana ha permitido a la Policía Local de El Campello identificar a un camión que se adentró en un paraje de Cala Merced para verter escombros. Fue sobre las 18:30 horas del pasado lunes. Convencido de que nadie lo veía "ni corto ni perezoso" accedió a un paraje de Cala Merced con abundante vegetación, detuvo el camión y dejó en mitad del camino "varios sacos repletos de escombros y restos de obra" ha indicado el ayuntamiento de El Campello.

Lo que no imaginaba ese conductor que se comportó de forma tan incívica es que los vecinos de la zona estaban fotografiando toda la escena. Una vez que las imágenes llegaron al ayuntamiento la Policía Local revisó las grabaciones de todas las cámaras instaladas en la zona hasta que dio con el camión, tanto de entrada en el paraje como de salida, una vez consumado el vertido. Al infractor se le ha abierto ya un expediente sancionador, que acabará con la imposición de la multa “más elevada” que establece la normativa para estos casos, que se consideran además una agresión al medio ambiente, ha precisado el ayuntamiento de El Campello.

El concejal de Seguridad, Rafa Galvañ, señala que este caso constituye un ejemplo magnífico de colaboración ciudadana "contra vertidos y comportamientos tan reprochables". El conductor "no tiene excusa posible", añade Galvañ, "ni escapatoria" para a hacer frente a la multa que en unos días le llegará a casa. "Si le pica el bolsillo, quizás la próxima vez se lo piense dos veces antes de verter residuos en la vía pública”, ha zanjado el concejal de Seguridad..