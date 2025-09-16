Cambios en los accesos en El MARQ y sus yacimientos, vuelven a su habitual horario de invierno

El MARQ y sus yacimientos implantan a partir de mañana martes 16 de septiembre el horario habitual de invierno. De este modo, el museo arqueológico abrirá sus puertas de martes a sábado de 10:00 a 19:00 horas, mientras que los domingos y festivos lo hará de 10:00 a 14:00 horas.

Por su parte, El Tossal de Manises (Lucentum), en Alicante, y La Illeta dels Banyets, en El Campello, permanecerán abiertos de martes a sábado de 10:00 a 14:00 horas y de 15:30 a 17:30 horas; y los domingos y festivos de 10:00 a 14:00 horas.

Respecto a la Torre almohade de Almudaina, el horario de invierno será de martes a domingo -y también los festivos- de 10:00 a 13:00 horas. Por la tarde únicamente abrirá los sábados, de 16:00 a 19:00 horas.

Como es habitual, estos cuatro enclaves culturales cerrarán los lunes para realizar tareas de mantenimiento y por descanso del personal de atención al público.

En la localidad de Castell de Castells, el Centro de Interpretación de Arte Rupestre se podrá visitar de lunes a jueves tras concertar cita previa llamando al teléfono 965 518 067; los viernes y sábados de 11:00 a 13:30 horas y de 17:00 a 19:30 horas; y los domingos de 11:00 a 13:30 horas.

Finalmente, el acceso a la Cava Gran de Agres seguirá siendo libre -sujeto a la normativa del Parque Natural de Serra Mariola-.

Cova de l’Or

Por el momento y previsiblemente hasta el próximo 11 de octubre, la Cova de l’Or de Beniarrés permanecerá cerrada al público debido a las excavaciones y actuaciones de mejora que el Área de Arquitectura de la Diputación de Alicante está llevando a cabo en el yacimiento.