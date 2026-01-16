La Cámara de Alicante culmina el traslado al antiguo Hotel Palas el viernes 23 de enero

El Ayuntamiento de Alicante ha desalojado el edifico del antiguo Hotel Palas, propiedad de la Cámara de Comercio de Alicante y la institución cameral empieza a mudarse a partir del martes 20 de enero.

Ante la imposibilidad de prestar sus servicios desde la nueva sede prevista en Panoramis por problemas administrativos con el Ayuntamiento y desde sus actuales instalaciones de la calle Ruperto Chapí porque se ha acabado el contrato de alquiler, la Cámara traslada todos los servicios que presta a las empresas y a los ciudadanos a su edificio de la calle Cervantes número 3.

Calendario

El viernes 23 de enero acabará el traslado y mientras tanto; hasta el miércoles los servicios de prestarán en la actual sede, frente al Teatro Principal, en horario habitual y en el edificio del antiguo Hotel Palas tendremos ya los servicios mínimos para certificados de origen y registro general.

Por último, el viernes la Cámara de Comercio de Alicante da por finalizada la mudanza y todos los servicios pasarán a esta nueva ubicación en su horario de atención al público de lunes a viernes de 9 a 14 horas y martes y jueves de 16:30 a 18:30 horas, con cita previa.