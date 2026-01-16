VUELVE A CASA

La Cámara de Alicante culmina el traslado al antiguo Hotel Palas el viernes 23 de enero

El traslado se desarrolla entre el martes 20 y el viernes 23 y mientras tanto los servicios se prestan en la actual sede de Ruperto Chapí

Juan Carlos Fresneda

Alicante |

El edificio de La Cámara de Alicante en la calle Cervantes, hasta ahora sede municipal | Archivo| Onda Cero Alicante

El Ayuntamiento de Alicante ha desalojado el edifico del antiguo Hotel Palas, propiedad de la Cámara de Comercio de Alicante y la institución cameral empieza a mudarse a partir del martes 20 de enero.

Ante la imposibilidad de prestar sus servicios desde la nueva sede prevista en Panoramis por problemas administrativos con el Ayuntamiento y desde sus actuales instalaciones de la calle Ruperto Chapí porque se ha acabado el contrato de alquiler, la Cámara traslada todos los servicios que presta a las empresas y a los ciudadanos a su edificio de la calle Cervantes número 3.

Calendario

El viernes 23 de enero acabará el traslado y mientras tanto; hasta el miércoles los servicios de prestarán en la actual sede, frente al Teatro Principal, en horario habitual y en el edificio del antiguo Hotel Palas tendremos ya los servicios mínimos para certificados de origen y registro general.

Por último, el viernes la Cámara de Comercio de Alicante da por finalizada la mudanza y todos los servicios pasarán a esta nueva ubicación en su horario de atención al público de lunes a viernes de 9 a 14 horas y martes y jueves de 16:30 a 18:30 horas, con cita previa.

