La Cámara de Alicante busca mercados emergentes y alternativos en sus misiones comerciales

La Cámara de Comercio de Alicante ha programado siete misiones comerciales para 2026. Pretenden "ampliar horizontes", según nota de prensa de la institución cameral alicantina, con viajes de negocios que "impulsan la internacionalización del tejido empresarial de la provincia de Alicante". Se harán entre abril y diciembre.

Favorecer a las pymes alicantina

El objetivo es que las pymes puedan vender sus productos y servicios en otros países y competir con empresas de otros lugares.

De esta forma se han programado misiones comerciales con Serbia, Albania, Costa Rica, Panamá, Argelia, Egipto, Senegal, Costa de Marfil, Kazajistán, Uzbekistán, Marruecos, Argentina y Uruguay.

Esta agenda internacional está orientada a la expansión y a la exportación, porque en un contexto global desafiante son "mercados estratégicos y emergentes que suponen una alternativa eficaz frente a los mercados tradicionales".