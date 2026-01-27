AMPLIAR HORIZONTES

La Cámara de Alicante busca mercados emergentes y alternativos en sus misiones comerciales

Entre abril y diciembre se han programado siete misiones comerciales con mercados estratégicos emergentes y alternativos

Juan Carlos Fresneda

Alicante |

Una de las misiones comerciales de la Cámara de Alicante
Una de las misiones comerciales de la Cámara de Alicante | Archivo | Cámara de Alicante

La Cámara de Comercio de Alicante ha programado siete misiones comerciales para 2026. Pretenden "ampliar horizontes", según nota de prensa de la institución cameral alicantina, con viajes de negocios que "impulsan la internacionalización del tejido empresarial de la provincia de Alicante". Se harán entre abril y diciembre.

Favorecer a las pymes alicantina

El objetivo es que las pymes puedan vender sus productos y servicios en otros países y competir con empresas de otros lugares.

De esta forma se han programado misiones comerciales con Serbia, Albania, Costa Rica, Panamá, Argelia, Egipto, Senegal, Costa de Marfil, Kazajistán, Uzbekistán, Marruecos, Argentina y Uruguay.

Esta agenda internacional está orientada a la expansión y a la exportación, porque en un contexto global desafiante son "mercados estratégicos y emergentes que suponen una alternativa eficaz frente a los mercados tradicionales".

