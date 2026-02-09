La "calle de las setas" de Alicante estará en obras hasta antes de Semana Santa

El Ayuntamiento de Alicante ha comenzado ya la reurbanización de la emblemática calle de San Francisco, la "calle de las setas" que ya han sido trasladadas a los talleres para su reparación.

Se ha iniciado el primer tramo desde la plaza de Calvo Sotelo y los trabajos se desarrollarán en otras dos fases, desde la calle Jerusalén hasta la calle Navas y desde Navas hasta la intersección con Pascual Blasco y Castaños. El objetivo municipal pasa por completar la renovación integral de la calle antes de Semana Santa, sin interrumpir la vida comercial ni el tránsito peatonal en ningún momento.

La calle San Francisco de Alicante | Archivo | Ayuntamiento de Alicante

Se trabajará en la zona del centro de la calzada dejando libres las aceras y después se actuará en una de las aceras poniendo pasarelas para entrar en los locales y portales de viviendas y después en la otra. Con las setas se pretende arreglar los desperfectos que presentan y repintar estos elementos emblemáticos que, después de pasar por el taller volverán a su lugar, tal y como se hará in situ con las dos casitas que no se pueden trasladar.

Nerco Infraestructuras es la encargada de realizar las obras de reurbanización que consistirán en la limpieza y reparación del pavimento, el pintado de las aceras y del centro de la calzada además de la restauración de las 10 setas, las dos casias y la reposición de los juegos infantiles (dos toboganes), así como la rayuela.