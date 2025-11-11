El Calendario Solidario 2026 de ADACEA rinde homenaje a la música

La Diputación de Alicante colabora un año más con la Asociación de Daño Cerebral Adquirido -ADACEA- en la difusión de su Calendario Solidario, un proyecto con el que, además de recaudar fondos para financiar sus programas, pretenden dar a conocer la labor que la entidad desarrolla e implicar a la sociedad en la construcción de un mundo más inclusivo.

La diputada de Bienestar Social, Loreto Serrano, ha presentado esta mañana junto a la presidenta de ADACEA Alicante, Mª Carmen Ferrer, y al director territorial de Sanidad, Francisco José Ponce, este almanaque solidario que, en su quinta edición, está dedicado a la música.

“Para la Diputación de Alicante es un orgullo colaborar con entidades como ADACEA que con tanto cariño y dedicación trabaja día tras día para mejorar la calidad de vida de las personas que sufren daño cerebral adquirido y la de sus familiares”, ha señalado la diputada.

Asimismo, Serrano ha destacado el compromiso de la institución provincial con esta asociación “a la que respaldamos desde hace años” y ha explicado que sólo en este ejercicio, la asociación ha recibido más de 50.000 euros en subvenciones que le han permitido financiar acciones como un proyecto de rehabilitación psicosocial y estimulación cognitiva; un programa de autonomía personal; diversos talleres terapéuticos y de integración psicosocial; encuentros de ocio y convivencia o la compra de una grúa de bipedestación.

Por su parte, la presidenta de ADACEA ha manifestado que “en esta edición nos sumergimos en un viaje a través de la música, los grupos y las canciones que han marcado nuestras vidas, porque si algo tiene este arte es la capacidad de unirnos, emocionarnos y acompañarnos en los momentos más importantes de nuestra historia”.

“Al igual que en una canción, cada nota cuenta. Cada avance, cada logro y cada historia personal de superación son parte de una gran melodía que componemos juntos desde ADACEA”, ha añadido Ferrer.

Los Beatles, las Spice Girls, Kiss, Queen, Mecano o Sabina son algunos de los artistas y grupos musicales que con tanto cariño han recreado los usuarios de ADACEA, sus familiares y los profesionales de la asociación, “dando forma a un proyecto lleno de creatividad, alegría e ilusión”, ha puntualizado Francisco José Ponce.

Los calendarios solidarios se podrán adquirir a un precio de 5 euros en la web www.adaceaalicante.org y en puntos físicos de venta. En Alicante, en su sede de la calle Padre Recaredo de los Ríos, 52; en Sant Vicent del Raspeig, en el Centro de Atención Diurna (C/ Petrer, 2) y en Elche, en su sede de la Avd. Llauradors 1.

Tras más de 20 años acompañando a personas y familias afectadas por daño cerebral adquirido, ADACEA cuenta en la actualidad con 470 asociados, un amplio equipo de profesionales y un número creciente de personas voluntarias que trabajan con el propósito de mejorar la vida de las personas y familias con daño cerebral adquirido.