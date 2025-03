BYD inaugura su primer concesionario en Alicante

BYD QUADIS Dream ha celebrado la inauguración de su primer concesionario en Alicante, un evento que marca un hito tanto para la marca como para la red de concesionarios de QUADIS. El evento, que tuvo lugar en el concesionario ubicado en la Calle Río Júcar, 4C, transcurrió en un ambiente de entusiasmo y expectación, congregó a más de 100 personas, entre las que se encontraban representantes de BYD y destacados profesionales del sector de la automoción, así como autoridades.

Entre las personalidades que asistieron a la inauguración destacó la presencia de Stella Li, Vicepresidenta Ejecutiva de BYD, que aprovechó la ocasión para expresar: "Esta apertura es muy importante no sólo porque nos permite avanzar con nuestra expansión en Europa, sino también por el estreno de la nueva imagen corporativa de los concesionarios, que busca ofrecer una experiencia innovadora e inmersiva para nuestros clientes y crear un entorno que refleja la apuesta por la tecnología y la sostenibilidad de BYD”.

Alberto de Aza, Country Manager de BYD para España y Portugal, añadió: "España es un mercado clave en la estrategia de expansión de BYD en Europa y la apertura de este nuevo concesionario refuerza nuestro compromiso con los clientes españoles. Nuestro objetivo no sólo consiste en ofrecer una gama de vehículos enchufables adaptada a cada necesidad, sino también asegurar una experiencia de compra y servicio excepcional, lo que queda garantizado con la nueva identidad corporativa que hoy estrenamos en Alicante".

Por su parte, Pol Soler, CEO de QUADIS, destacó: “Este nuevo concesionario es clave en nuestra colaboración con BYD, con quien compartimos la misión de electrificar la movilidad para reducir las emisiones. Estamos convencidos que la gama de eléctricos e híbridos enchufables actuales de BYD junto con todos los futuros lanzamientos van a gustar mucho en Alicante donde siempre se ha valorado el diseño y la innovación”.

El evento concluyó con una visita a las instalaciones, donde los asistentes pudieron conocer de cerca los últimos lanzamientos de la marca, como son el SUV urbano ATTO 2 y el SUV coupé SEALION 7, que compartieron espacio con los modelos más consolidados de BYD hasta el momento, como son: el DOLPHIN, que es el turismo del segmento C; el ATTO 3, que es un SUV del segmento C; la berlina del segmento D SEAL o el SEAL U DM-i, como el primer modelo híbrido enchufable de la marca en irrumpir en Europa. También hubo oportunidad de descubrir las innovadoras tecnologías de BYD, como la Blade Battery, el sistema de propulsión eléctrica 8 en 1 o la arquitectura Cell to Body. Con esta inauguración, tanto QUADIS como BYD refuerzan su compromiso con el mercado español acercando un nuevo centro que dará cobertura y servicio a la provincia de Alicante.