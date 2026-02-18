Los bomberos de la Diputación refuerzan su servicio con cuatro nuevas autobombas y un furgón de salvamento

El Consorcio de Bomberos de la Diputación de Alicante vuelve a reforzar su flota móvil, en esta ocasión con la incorporación de cinco nuevos vehículos; cuatro autobombas urbanas pesadas que irán destinadas a los parques de Alcoi, Benidorm, Orihuela y Sant Vicent del Raspeig y un furgón de salvamento para el Grupo Especial de Rescate.

El presidente de la institución provincial, Toni Pérez, ha presentado esta mañana estos automóviles, que han requerido una inversión de 1,6 millones de euros y que, tal y como ha explicado “vienen a reforzar la flota móvil del Consorcio Provincial de Bomberos, convertida ya en una de las más modernas y vanguardistas de toda España”.

Las cuatro autobombas urbanas pesadas, cuyo coste asciende a 1.517.000 euros, cuentan con una cuba con capacidad para 3.000 litros de agua y un depósito de espuma de 100 litros. Con espacio interior para un conductor, un cabo y tres bomberos, los camiones van equipados con un mástil de iluminación y con herramientas como motosierra, sierra de sable, amoladora o ventilador de presión positiva.

Estos vehículos, de altas prestaciones, están perfectamente preparados para intervenir en incendios estructurales (de viviendas o industriales), accidentes de tráfico, salvamentos o rescates, entre otras emergencias.

“Con esta importante adquisición hemos logrado que todas las áreas operativas del Consorcio Provincial cuenten en sus instalaciones con al menos una autobomba urbana pesada de no más de un año o dos de antigüedad”, ha señalado el presidente.

Por su parte, el furgón de salvamento, que será utilizado por las Unidades de Buceo y Canina del Grupo Especial de Rescate, combina agilidad y funcionalidad y está diseñado para trabajar en situaciones que no implican principalmente la extinción de incendios. Se caracteriza por su versatilidad, transportando herramientas pesadas y equipos especializados para actuaciones rápidas y seguras.

El Consorcio de Bomberos de la Diputación de Alicante ha destinado 92.000 euros para la adquisición de este vehículo que tiene capacidad para un conductor y cuatro especialistas del GER y que, entre otras dotaciones, cuenta con una zona específica de carga con climatización y ventilación, un gancho remolque desmontable y un toldo plegable.

Al acto, celebrado en el Parque de Sant Vicent del Raspeig, han asistido también el diputado de Emergencias, Luis Rodríguez, quien ha reiterado el compromiso de “modernizar y ampliar la flota de vehículos con el objetivo de optimizar la operatividad, eficiencia y capacidad de respuesta”, así como el jefe del Consorcio, Alberto Martín.

Finalmente, el presidente ha destacado la prioridad que para la Diputación de Alicante supone “dotar a nuestros bomberos de los mejores recursos técnicos y materiales”, ya que, tal como ha matizado, “que los excelentes profesionales con los que contamos se vean acompañados de una inversión sostenida y constante en el tiempo nos permite prestar el servicio en las mejores condiciones y con la mayor seguridad”.