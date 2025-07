Los bomberos dan por 'estabilizado' el incendio forestal iniciado en Ibi

La Guardia Civil de Alicante tomará declaración en los próximos días de las personas que se hallaban este viernes en la comunidad religiosa El Cenáculo de Ibi, donde arrancó el incendio forestal que ha arrasado cerca de 250 hectáreas y que ha puesto en riesgo el parque natural de la Font Roja, un ecosistema de alto valor ecológico.

En declaraciones a los periodistas en el puesto de mando avanzado situado en Ibi, la delegada del Gobierno en la Comunitat, Pilar Bernabé, ha explicado que la zona donde se inició el incendio es todavía un punto caliente donde los agentes del Servicio de Protección a la Naturaleza de la Guardia Civil no pueden acceder ni recabar indicios y pruebas.

Una vez que se enfríe, los guardias civiles investigarán las causas del incendio y tomarán declaración a las personas que estaban en la comunidad religiosa.

Segun datos del Consorcio Provincial de Bòmberos, el fuego se declaró por causas que se investigarán el viernes pasadas las 13:00 horas. Al lugar acudieron bomberos del parque de la Montaña, Ibi, Benidorm y San Vicente. Dado el cariz que tomó el fuego, acudió una unidad completa (88 soldados) de la Unidad Militar de Emergencias y llegaron a actuar una decena de medios aéreos, además del retén itinerante de Benidorm y unidades de forestales, por lo que han llegado a intervenir unas 150 personas.

La mejor noticia es que el Consorcio ha dado por 'estabilizado' el fuego a las 18:00 horas del sábado; es decir, que ya no se espera que salga del perímetro. No hay llama pero el suelo está tan caliente que los efectivos deben vigilar que no surjan rebrotes espontáneos. Los trabajos van a continuar para seguir bajando la temperatura de la zona afectada, que podría ser de unas 250 hectáreas. En principio, el parque natural del Carrascal de la Font Rotja está a salvo.