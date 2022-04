Bikoro: "He sufrido más que nadie"

Federico Bikoro ha roto su silencio para explicar cómo ha vivido los últimos meses en el Hércules. El africano se perdió varias jornadas por su convocatoria para la Copa de África y el posterior retraso para volver de Camerún. Luego, llegó la expulsión ante el Atlético Levante y su sanción de cinco partidos.

"He sufrido más que nadie con todo esto. Ya perdí perdón a mis compañeros y a los técnicos y a los aficioanados", ha dicho Bikoro. El mediocentro también ha reconocido que su compromiso con el club es máximo y no ha asugurado que la gente puede opinar lo que quiera, pero que muchos no "conocen realmente la realidad".