La Biblioteca Pública Azorín de Alicante ejecutará la renovación y adecuación de sus instalaciones eléctricas

La Biblioteca Pública Azorín de Alicante permanecerá cerrada al público entre los días 8 y 12 de septiembre de 2025, ambos inclusive, debido a las obras de reforma del centro de transformación eléctrica que suministra la baja tensión al edificio. La intervención es necesaria para renovar y adecuar las instalaciones eléctricas a la normativa actual, garantizando la seguridad del personal y de los usuarios, así como el correcto funcionamiento de los servicios bibliotecarios.

La actuación supondrá la interrupción temporal de los servicios presenciales de la biblioteca, incluyendo el acceso a las salas de lectura, el préstamo de documentos físicos, el uso de ordenadores públicos y las actividades culturales programadas. Si los trabajos concluyen antes de lo previsto, su reapertura se adelantará y se anunciará a través de la página web oficial y las redes sociales de la biblioteca.

La Biblioteca Pública Azorín es un centro de titularidad estatal y gestión autonómica, en virtud del convenio suscrito entre el Ministerio de Cultura y la Generalitat y forma parte de la Red de Bibliotecas Públicas del Estado.

Esta biblioteca es un referente cultural en la ciudad de Alicante y ofrece una amplia colección de fondos, tanto físicos como digitales, así como actividades permanentes de fomento lector, acceso a la información, apoyo al estudio y dinamización cultural para todos los públicos.

Durante los días de cierre, los usuarios podrán seguir accediendo a los servicios digitales de lectura, préstamo y consulta a través de la plataforma eBiblio Comunitat Valenciana.

La Conselleria de Educación, Cultura, Universidades y Empleo lamenta los posibles inconvenientes ocasionados por esta parada técnica, que permitirá mejorar el servicio y la seguridad de las instalaciones.

Más información en la web de la BPE Azorín en Alicante o a través del correo electrónico bpea@gva.es