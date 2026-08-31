Barceló cede la portavocía a la candidata socialista Trini Amorós

El Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Alicante ha nombrado a Trini Amorós, su candidata para las elecciones de 2027, como nueva portavoz de la formación a partir de hoy. Este relevo inicia una etapa enfocada en los próximos comicios, en la que Amorós contará con el respaldo de todo el equipo de concejales para coordinar la estrategia política. Por su parte, Ana Barceló, quien ocupaba la portavocía hasta el momento, pasará a ser portavoz adjunta para asegurar la continuidad de la labor realizada durante la legislatura.

"Asumo la portavocía con mucha ilusión y con muchas ganas de trabajar por Alicante. Quiero seguir estando en los barrios, escuchando a mis vecinos y vecinas y hablando de sus problemas, pero también de sus sueños y de la ciudad que queremos construir. Tenemos un año por delante para seguir haciendo propuestas, fiscalizar la acción de gobierno y demostrar que hay otra forma de hacer las cosas: más cercana, más útil y pensando en las personas. Y vamos a seguir trabajando para que en 2027 Alicante pueda abrir una nueva etapa".

Alicante necesita una alternativa de gobierno cercana, solvente y comprometida con sus barrios

La nueva portavoz ha defendido también la importancia de mantener y reforzar los canales de comunicación y colaboración con el tejido social de la ciudad y con la militancia. "Alicante necesita una alternativa de gobierno cercana, solvente y comprometida con sus barrios. Vamos a construirla desde la unidad, la participación y la cercanía, escuchando a la ciudadanía y trabajando para que en 2027 Alicante tenga la oportunidad de ser la ciudad que quiera ser", ha concluido Amorós.