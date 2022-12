El Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig reubica los adornos navideños tras varios actos vandálicos

La concejalía de Fiestas del Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig ha decidido este lunes que las figuras navideñas que lucían a la entrada del municipio, en concreto en la rotonda de la calle Alicante, estarán ubicadas de manera definitiva en el acceso principal del polideportivo y en la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) tras los actos vandálicos que sufrió la decoración durante este pasado fin de semana. Del mismo modo, el Consistorio ha condenado los constantes intentos de robos de las mismas entre el sábado y el domingo, así como la sustracción de uno de los adornos.

La edil del ramo, Asunción París, ha confirmado que parte de las figuras, que ya fueron trasladadas durante la noche del domingo a las instalaciones deportivas, permanecerán en el emplazamiento. Asimismo, otras se ubicarán en el tejado de la OMIC, dado que se trata de lugares municipales que también son transitados por la ciudadanía.

“Es una lástima que por el comportamiento de unas pocas personas, el resto de la ciudadanía no pueda disfrutar de los adornos navideños. En esta ocasión, las figuras engalanaban una de las entradas al municipio, pero por cuestiones de seguridad y de responsabilidad, las vamos a ubicar en otros lugares para que no vuelvan a repetirse estos actos”, ha señalado. Del mismo modo, ha explicado que todas las piezas no podían situarse en la puerta del polideportivo porque estaban fabricadas para “una determinada superficie”, por lo que se ha tenido que buscar un lugar en el cual “las figuras luzcan de manera estable y segura”.

Sobre los hechos, ha trascendido que, en primer lugar, un coche chocó contra la decoración navideña durante la noche del sábado y posteriormente, tuvo lugar un robo de una de las piezas. Nada más conocer la situación, el Ayuntamiento dio orden de restaurar los adornos, pero ayer la decoración sufrió otro robo. Finalmente, se ha podido recuperar una de las dos piezas sustraídas.