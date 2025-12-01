El ayuntamiento de Alicante reabre los cuatro carriles de la ronda del Castillo de Santa Bárbara

Desde este fin de semana está abierta en su totalidad la ronda del Castillo para facilitar el acceso y salida al centro de la ciudad durante las próximas semanas de celebraciones navideñas.

Después de este período festivo se retomará el corte parcial de Vázquez de Mella durante varios días para finalizar los trabajos en la mediana y otros elementos de estas obras de renovación y saneamiento de las canalizaciones que lleva a cabo Aguas de Alicante.

Los trabajos de renovación de las canalizaciones en la ronda del Castillo por la calle de Vázquez de Mella, entre las intersecciones de Indalecio Prieto y la Cuesta de la Fábrica, se iniciaron el pasado 14 de julio y obligaron a reducir la circulación de dos a un solo carril por sentido.

Las obras han afectado también a las calles laterales confluyentes a Vázquez de Mella como son Torres Quevedo, Bernardo López, García Gutiérrez, Martínez de Velasco, Doctor Sapena e Indalecio Prieto.

La inversión supera los 900.000 euros y el plazo de ejecución es de 32 semanas. El objetivo principal de esta intervención de Aguas de Alicante es el de la renovación urgente de la red de saneamiento, cuya vida útil se encuentra sobrepasada y que ha sido identificada como crítica tras inspecciones realizadas por la empresa mixta, han destacado fuentes municipales.