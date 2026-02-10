El Ayuntamiento de Alicante plantea disparar los fuegos artificiales en El Postiguet a la altura de El Paseíto de Ramiro

El Ayuntamiento de Alicante plantea a la Subdelegación del Gobierno y a la Dirección General de Costas y del Mar que el concurso de castillos de fuegos artificiales de Hogueras, del 25 al 29 de junio, se dispare desde la playa de El Postiguet, a la altura del Paseíto Ramiro. Esta ubicación se ha hecho pública, como ha explicado la concejala de Fiestas, Cristina Cutanda, al término de una reunión con representantes de las concejalías de Seguridad Ciudadana, Turismo y Transportes.

La zona de disparo estará situada en el propio arenal, a la altura del Paseíto de Ramiro y, según los cálculos estimados, se espera que sean unos 21.000 m² los que puedan ocupar los asistentes en la propia playa. A esta área se sumarán los espectadores que puedan presenciar los espectáculos pirotécnicos desde toda la franja litoral, que comprende desde el paseo de los Mártires de la Libertad hasta la zona de Puertoamor, en Entreplayas. Ésta es una idea que la propia concejala ha tenido en cuenta para el cambio de ubicación con respecto al pasado año.

La nueva ubicación del disparo desde la arena de El Postiguet a la altura de El Paseíto de Ramiro | Ayuntamiento de Alicante

La edil ha significado que “se ha tenido en cuenta la tradición que tiene para los alicantinos el ver estos espectáculos desde la propia arena. Es el lugar idóneo para disparar el concurso pirotécnico de San Pedro tras la desaparición de la playa del Cocó. Se han sopesado diferentes alternativas, y ésta se ha considerado la mejor para que el espectáculo tenga una ubicación definitiva."

Cristina Cutanda.- Concejala de Fiestas

El concurso de castillos de fuegos artificiales, que este año cumple su 37 edición, tuvo que variar en 2025 su tradicional ubicación en la playa del Cocó. Fue debido a las obras de regeneración de esa área, por parte de la Dirección General de Costas y del Mar, que obligaron a la construcción de un espigón que imposibilitó los disparos. Ante esa tesitura, el Ayuntamiento optó por trasladar el concurso al paseo volado del Muelle de Levante del Puerto. Después de barajar distintas alternativas e informes, la concejalía de Fiestas se ha decantado por la arena de la playa de El Postiguet.