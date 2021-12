El Ayuntamiento de Alicante aprueba la primera Ordenanza municipal de Fiestas de toda la Comunidad Valenciana

El Pleno del Ayuntamiento de Alicante ha aprobado este miércoles de manera definitiva, sin ningún voto en contra, la Ordenanza de Fiestas. Los 27 votos favorables se han conseguido después de la resolución a las alegaciones presentadas por las comisiones de las hogueras Benito Pérez Galdós, Polígono San Blas, Parque-Plaza Galicia, la Federació de Fogueres, la barraca Jardins i Foc y la Asociación de Vecinos del Centro Tradicional. Ésta es la primera Ordenanza de Fiestas aprobada en una ciudad de la Comunidad Valenciana.

El concejal de Fiestas, Manuel Jiménez, ha señalado que “apoyar esta Ordenanza, elaborada gracias a las aportaciones de las diferentes entidades festeras, significa avalar al conjunto de las fiestas de Alicante. Esta ordenanza, ahora convertida en realidad, era una reivindicación de los festeros por necesaria”. Ha seguido explicando que “pretende regular las celebraciones y actividades festeras en la vía pública, y permite la convivencia con la ciudadanía”.

Para Jiménez, “era necesaria para armonizar la responsabilidad que asume el Ayuntamiento de contribuir al impulso, promoción y reconocimiento de las fiestas populares con la obligación de velar por su desarrollo atendiendo a la seguridad general, la convivencia vecinal y el respeto al entorno para garantizar la realización racional de los actos. Esto contribuirá a afianzar las fiestas como un factor determinante para el crecimiento cultural, la cohesión social y la riqueza económica de la ciudad”.

La Ordenanza fue inicialmente aprobada en el Pleno del pasado 27 de julio. Antes se realizó una consulta previa y se consensuaron el conjunto de las enmiendas planteando textos alternativos. Muchas de ellas fueron admitidas parcialmente.

ÚNICA ABSTENCION

La aprobación definitiva de la ordenanza ha recibido 27 votos a favor y dos abstenciones, las del grupo municipal de Unides Podem-EUPV. La concejala Vanesa Romero ha agradecido a todas las entidades que han hecho aportaciones a la ordenanza ya que la han enriquecido y la "han hecho más concreta". Romero ha apuntado que era necesario regular todo aquello que no lo estaba y que "se había más por costumbre que porque estuviese negro sobre blanco y va a ser una herramienta muy útil".

No obstante, la edil ha precisado que no podían dar su voto favorable por varias cuestiones: "la ordenanza no garantiza la eliminación de festejos que llevan aparejado sufrimiento animal, tampoco los principios de igualdad y no condena enérgicamente actitudes sexistas, racistas y lgtbifóbicas en el ámbito de nuestras fiestas".