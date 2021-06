El Auditorio de la Diputación de Alicante programa una veintena de conciertos y la ópera Carmen a partir de octubre

Orquestas internacionales, directores y solistas de gran prestigio se darán cita en el ADDA a lo largo de la próxima temporada sinfónica, compuesta por una veintena de conciertos y la que será la mayor producción escénica realizada en el Auditorio hasta ahora, la ópera Carmen.

Así lo ha anunciado la vicepresidenta de la Diputación de Alicante y diputada de Cultura, Julia Parra, quien ha señalado que las actuaciones comenzarán el día 1 de octubre de la mano de ADDA Simfònica.

Parra ha manifestado que el nuevo calendario se afronta con más positividad y mejores expectativas. “Tras haber superado los primeros momentos de la pandemia, volvemos con la ilusión de poder ofrecer una programación completa y con un aforo del 100%, sin interrupciones ni dificultades que nos impidan disfrutar de la mejor música en directo en nuestro auditorio”, ha dicho la vicepresidenta provincial.

La titular de Cultura ha agradecido el trabajo realizado por el director artístico y musical del ADDA, Josep Vicent, y su equipo, para lograr traer al auditorio provincial un cartel de primer nivel.

También ha mostrado su orgullo “por el salto cualitativo que ha dado ADDA·Simfònica, que esta temporada brillará junto a formaciones como la Orquesta Sinfónica de Radio Viena o la Filarmonica della Scala de Milán”.

Dos ejes: grandes partituras y grandes solistas

Por su parte, Josep Vicent ha explicado que la programación tiene dos ejes muy importantes que son, por un lado, las grandes partituras sinfónicas de la historia y, por otro, los grandes solistas alicantinos y españoles que son referente, entre ellos Julia Gállego, Judith Jauregui, Conrado Moya, Cristina Faus, Joaquín Riquelme, Leticia Moreno, Cristóbal Soler, Antonio Gandía, Lorena Valero, Isabel Villanueva o Javier Perianes.

Sobre las orquestas invitadas, ha señalado la relevancia de que estén “grandes iconos como la Filarmónica de la Scala de Milán, Elbphilharmonie Orchestra y otras muchas que hacen que esta temporada esté a la altura de los grandes auditorios del mundo y, además, seamos pioneros en la vuelta a la normalidad con esta energía”.

Al escenario del auditorio alicantino subirán otras orquestas de primera línea como la Rundkunk Sinfonieorcherter Berlin, la Orquesta del Teatro Mariinsky con Valery Gergiev, quien también dirigirá ADDA·Simfònica, o la Sinfónica Radio Viena con Marin Alsop, entre otras.

También formarán parte del elenco de figuras clásicas Sir András Schiff dirigiendo la Sinfónica de Düsseldorf, Julia Fischer al frente de la Academy of St Martin in The Fields o las hermanas Labèque junto a ADDA·Simfònica dirigida por Josep Vicent.

Una Carmen muy alicantina

Además, el calendario incluirá la representación de Carmen con el insigne director de escena Emilio Sagi, medalla de oro al Mérito en las Bellas Artes 2020, al frente de un elenco de artistas españoles y alicantinos junto a una coral de voces integrada por formaciones de toda la provincia: el Orfeón Crevillentino, el Coro del Teatro Principal de Alicante y la Compañía Lírica Alicantina, así como niños del coro Hermanos Maristas de Alicante.

El responsable del ADDA ha incido además en que esta nueva propuesta “es la más celebrativa de todas por la cantidad de solistas, por la calidad de la programación y también por el hecho de que volvemos a recuperar la intensidad programática para poder volver a abarcar a nuestro público habitual”.

Calendario de Conciertos

El mes de octubre acogerá las tres primeras audiciones de la nueva temporada sinfónica. ADDA·Simfònica inaugurará el calendario con ‘Festiva’, el viernes 1 y con ‘Elegía’ el día 15, mientras que la NDR Elbphilharmonie Orchester cerrará el mes el miércoles 27 con ‘Fantasía Romántica’. El jueves 2 de diciembre la Rundkunk Sinfonieorcherter Berlin ofrecerá ‘La grande’, mientras que ADDA·Simfònica interpretará ‘Imperial’ el viernes 17 para cerrar el año y ‘La noche de los mayas’ el 14 de enero para iniciar el 2022.

También en enero tendrá lugar el concierto ‘Titán’ de la Filarmónica dellla Scala el martes 25.

En febrero, la Orquesta del Teatro Mariinsky ofrecerá ‘Carta Blanca’ el viernes 4 y ‘Conexión expresiva’ junto a ADDA·Simfònica el sábado 5, dos conciertos recuperados de la temporada anterior que fueron aplazados a causa de la pandemia. La agrupación alicantina también actuará el viernes 18 con ‘Sinfonía española’ y la Orchestre de la Suisse Romande finalizará el mes el sábado 26 con ‘De la esperanza’.

ADDA·Simfònica comenzará y acabará el cartel del mes de marzo el viernes 11 con ‘Gala lírica’ y el jueves 31 con ‘La canción de la tierra’, mientras que la Orquesta Sinfónica Radio Viena interpretará el concierto ‘La resistencia’ el sábado 19. En abril, la temporada sinfónica celebrará dos audiciones, ‘El mandarín maravilloso’ el día 7 con la Orquesta Sinfónica de Düsseldorf y ‘Los planetas’ con ADDA·Simfònica, el viernes 29 de abril.

También la orquesta alicantina iniciará la programación de mayo con ‘De la naturaleza’ el sábado 7, seguida de la Swedish Symphony Orchestra con ‘El destino’ el día 13 y por Academy of St Martin in the Fields que ofrecerá ‘Concertante’ el jueves 19 de mayo. Festiva culminará en junio de la mano de ADDA·Simfònica y el concierto titulado ‘De la libertad’, el viernes 3 de junio.

Entradas y abonos

La fecha para la renovación de abonos completos es del 2 al 26 de junio, las de la renovación de abonos parciales del 1 al 10 de julio y las fechas para adquirir los nuevos abonos serán del 13 al 20 de julio de 2021.

Asimismo, la adquisición de entradas individuales podrá llevarse a cabo desde el 26 de julio e incluyen descuentos de hasta el 30% para menores de 30 y mayores de 65 años.