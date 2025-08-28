Arrestado por fingir ser empleado de una entidad bancaria y estafar casi 45.000 euros

La Policía Nacional ha detenido en Alicante a un hombre de 42 años acusado de cometer los delitos de estafa y falsedad documental. La víctima denunció tras entregar más de 44.500 euros para la compra de una vivienda, cantidad que el arrestado se apropió simulando ser empleado de un banco y ofreciendo supuestas ventajas en la adquisición del inmueble.

Comienzo de la investigación

La investigación fue desarrollada por la Unidad especializada en delitos económicos y fiscales de la Policía Nacional de Alicante tras la denuncia interpuesta por la víctima. Esta relató que había sido engañada por un conocido en la compra de una vivienda, que le aseguró poder acceder a un inmueble en subasta con un descuento especial por ser trabajador de una entidad bancaria.

Progreso de las actuaciones y el engaño

Para mayor credibilidad de la operación y hacer pensar a la victima que le estaba haciendo un favor, el arrestado dijo haber pagado una señal por la venta del inmueble y remitió a la víctima un justificante falso de transferencia de 21.800 euros como señal de reserva del piso. Posteriormente, le dijo que le transfiriera la misma cantidad a una de sus cuentas bancarias, devolviéndole así el dinero.

En una segunda fase, le solicitó otras diez transferencias adicionales de más de 22.700 euros, justificándolas como pagos de cuotas hipotecarias, gastos notariales e impuestos. El importe total estafado ascendió a más de 44.500 euros.

Actuación policial y hechos imputados

Pasado un tiempo, el detenido fue posponiendo de manera reiterada la firma de la escritura de compraventa, hasta cesar todo contacto con la víctima. Esta, al intentar recuperar su dinero, comprobó que la vivienda ya había sido adquirida por otra persona en una subasta pública.

La investigación permitió identificar y detener al autor en la ciudad de Alicante, siendo imputado por los delitos de estafa y falsedad documental. Las actuaciones fueron puestas en conocimiento del Juzgado de Instrucción de Guardia de Alicante