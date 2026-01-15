POLICÍA LOCAL ALICANTE

Archivan la denuncia por violencia de género contra un intendente de la Policía Local de Alicante

El alto mando de la Policía Local de Alicante había sido denunciado ante la Guardia Civil de San Vicente del Raspeig

EFE

Alicante |

Flota de vehículos de la Policía Local de Alicante
Flota de vehículos de la Policía Local de Alicante | Archivo | Onda Cero Alicante

La jueza de la Plaza Número 1 de la Sección de Violencia sobre la mujer del Tribunal de Instancia de Alicante, en funciones de guardia, ha acordado este miércoles el sobreseimiento provisional de la causa en la que estaba investigado un intendente de la Policía Local de Alicante por presunta violencia de género hacia su pareja.

El mando policial "ha quedado en libertad sin ninguna medida cautelar al no encontrar la jueza indicios suficientes para seguir con la investigación".

Según han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat, el juzgado ha denegado la medida que había solicitado la denunciante.

La Guardia Civil detuvo el martes al intendente en San Vicente del Raspeig tras ser denunciado por su pareja por un presunto delito de violencia de género hasta que pasó ayer a disposición judicial.

