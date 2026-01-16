Alicante vivirá una tractorada el jueves próximo como protesta de los agricultores contra las políticas de Bruselas

Asaja Alicante ha convocado una tractorada por el centro de la capital alicantina para el jueves 22 de enero bajo el lema 'Menos mentiras, más soluciones para el campo', ante la firma del acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea (UE) y los países de Mercosur, prevista para este sábado en Asunción (Paraguay), y en "defensa" del trasvase Tajo-Segura como "factor determinante para la producción agrícola de la provincia".

La entidad ha asegurado este viernes, en un comunicado, que quiere manifestar con esta acción "la delicada situación que atraviesan los agricultores y ganaderos por las políticas y decisiones de una Europa" de la que dicen "no" sentirse parte, "sino más bien enemigos" en su "propia casa".

Sobre las 11:00 horas está previsto que tractores y demás vehículos agrícolas congregados en la avenida de Aguilera de Alicante inicien la marcha, por un trayecto que discurrirá por la avenida de la Estación, la plaza de Luceros, las avenidas de Federico Soto, Doctor Gadea y Maisonnave, la plaza de la Estrella, la avenida Oscar Esplá y la Explanada, para terminar con un acto de protesta a las 13.00 horas en la plaza del Arquitecto Miguel López, frente a Casa Mediterráneo.

Según han resaltado desde Asaja Alicante, el enclave de la protesta "ha sido elegido estratégicamente" por ser, Casa Mediterráneo, "una institución pública integrada en el Ministerio de Asuntos Exteriores del Gobierno de España y la UE".

"Rechazo frontal" al acuerdo UE-Mercosur

Uno de los principales motivos de esta movilización es el "rechazo frontal" de Asaja al acuerdo comercial entre la UE y Mercosur "en su forma actual". La organización considera que es "desequilibrado, sin reciprocidad y que genera una clara competencia desleal".

Del mismo modo, la entidad ha manifestado su "preocupación por la entrada de productos elaborados con sustancias prohibidas en la UE, sin controles suficientes en frontera". "En este sentido, el propio Gobierno de Brasil ha admitido públicamente que no es capaz de controlar de forma efectiva el uso de hormonas en la producción de carne, invalidando cualquier garantía sanitaria incluida en el acuerdo", ha agregado.

Así, ve "inaceptable que esos productos entren en el mercado europeo compitiendo con los producidos bajo los estándares más exigentes del mundo, además de poner en peligro la salud de los consumidores y la soberanía alimentaria".

Según Asaja, los tractores partirán desde dos puntos de la provincia para llegar a Alicante. En concreto, estos son Elche, desde el estadio de fútbol Manuel Martínez Valero, y Castalla, desde la bodega cooperativa del municipio.

Recortes del Tajo-Segura

Por otro lado, la organización de la tractorada ha aseverado que "no" aceptará "recortes del trasvase Tajo-Segura mientras el Gobierno de Pedro Sánchez financia trasvases en Marruecos". Asimismo, ha reclamado "una gestión hídrica estable que incluya infraestructuras urgentes para garantizar el regadío". "Sin agua no hay campo, ni empleo, ni futuro", ha enfatizado.

En este contexto, Asaja Alicante ha manifestado que "rechaza los posibles cambios a peor sobre el futuro presupuesto agrario europeo" y ha alertado de "falta de claridad en las cifras, los recortes encubiertos bajo el 'medioambientalismo' y el riesgo de que los fondos destinados a la agricultura y la ganadería queden diluidos bajo conceptos genéricos vinculados al mundo rural". También ha criticado "las políticas verdes imposibles de cumplir" y ha incidido en que la Política Agrícola Común (PAC) "debe garantizar rentabilidad, no arruinar al productor".

"El incremento de los costes de producción, especialmente en fertilizantes y energía, es otro de los factores que empujan al sector a salir a la calle", ha remarcado Asaja, que sostiene que "muchos cultivos alicantinos están abocados a la desaparición si no se adoptan medidas específicas de apoyo".

Y ha subrayado: "A ello se suma una burocracia creciente que, lejos de simplificar, complica el trabajo diario de agricultores y ganaderos y resta competitividad al sector, al igual que la creciente presión fiscal a la que están expuestos".

En esta línea, la entidad agraria ha recalcado que "esta protesta también va dirigida al consumidor", ya que "permitir la entrada de alimentos producidos con normas menos exigentes pone en riesgo la calidad, la trazabilidad y la seguridad alimentaria".

"La política de puertas abiertas de la UE permitirá que los lineales de supermercados se llenen de alimentos que no cumplen los estándares de calidad aquí establecidos con pesticidas aquí prohibidos desde hace más de 30 años, poniendo en riesgo la seguridad alimentaria de la sociedad", ha sentenciado.