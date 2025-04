Alicante retirará el nombre de la avenida dedicada al Padre Ángel Escapa tras conocerse sus abusos sexuales

El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Alicante ha decidido, ante la alarma social generada, retirar el nombre de la avenida dedicada al Padre Ángel Escapa agustino en la zona de La Albufereta tras reconocerse dos casos de abusos sexuales contra alumnos del colegio Agustinos de la ciudad, a finales de los años setenta, atribuidos a este religioso.

El padre Ángel Escapa fue Provincial de la Órden, profesor, director del colegio Agustinos de Alicante y fundador del equipo de balonmano del propio colegio.

“Sin menoscabo de los méritos que, en su día, fueron tenidos en cuenta para el reconocimiento de Ángel Escapa”, ha agregado Barcala, “la conducta de quienes son reconocidos públicamente por el pueblo de Alicante con un espacio o una calle debe mantenerse intachable en todos los sentidos y ese reconocimiento resulta incompatible en este caso con comportamientos socialmente tan reprochables y generadores de alarma como son los abusos sexuales”.

“Hemos esperado por prudencia al reconocimiento explícito de los hechos por parte de la comunidad agustina, dado que no se había producido ningún tipo de condena por abusos sexuales”, ha explicado este sábado el alcalde de Alicante, Luis Barcala. “Y una vez reconocidos los abusos sexuales, no queda otra alternativa que retirar del callejero alicantino a quien, por su conducta y comportamiento, no ha demostrado ser merecedor de esta distinción”, ha añadido.

La Comunidad Agustina ha pedido perdón y ha mostrado su dolor y repulsa por estos hechos, al tiempo que ha recordado que tiene protocolos de prevención en todos los colegios.

“Por todo ello, la ciudad de Alicante quitará de su callejero el reconocimiento público a Ángel Escapa”, ha concluido el primer edil, que también ha querido agradecer “la gran labor desarrollada” por la orden Agustina “durante muchos años unida a la ciudad de Alicante”, así como “su honestidad a la hora de abordar un asunto tan doloroso y delicado, en el que no sería nunca justo juzgar a muchos por la conducta de una sola persona”.

La decisión del equipo de Gobierno de retirar del callejero el nombre del Padre Ángel Escapa ha sido comunicada este sábado personalmente por el alcalde Barcala a la dirección del Colegio Agustinos de Alicante.