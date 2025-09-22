Alicante registra la muerte de 310 personas desde junio por calor excesivo

Las muertes atribuibles a las altas temperaturas en la provincia de Alicante desde el pasado 1 de junio ascienden ya a 310 según el sistema de vigilancia de la mortalidad diaria del Ministerio de Sanidad. La de Alicante es la provincia del conjunto de la Comunitat donde más fallecimientos ha habido por esta causa. En Castellón hubo 87 y en Valencia, 38 muertes.

La mayoría de fallecimientos se ha producido durante la semana 34 del año, la que va del 18 al 24 de agosto; recordamos que a principios de esa semana tuvimos aviso rojo por altas temperaturas. El año pasado en la provincia hubo 214 muertes atribuibles al calor excesivo; 96 menos que este año, según los datos del Ministerio de Sanidad.

En el cojunto de la Comunitat Valenciana, las muertes atribuibles a las altas temperaturas ascienden ya a 434, un 61,3 por ciento más que la cifra de fallecidos en el mismo periodo del pasado año, cuando se contabilizaron 266.

Del 1 de junio al 21 de septiembre de 2025, el MoMo, sistema de vigilancia de la mortalidad diaria del Ministerio de Sanidad, ha contabilizado en toda España 3.752 fallecimientos atribuibles a temperaturas, 434 de ellos en la Comunitat Valenciana (235 hombres y 199 mujeres), según sus estimaciones.

La mayoría de fallecimientos se ha producido durante la semana 34 del año (del 18 al 24 de agosto), con 112 fallecimientos por altas temperaturas; seguida de la semana 27 (entre el 30 de junio y el 6 de julio), con 60 decesos, y de la semana 33 (del 11 al 16 de agosto), con 59 óbitos.

Los días con más fallecidos por calor durante este verano han sido el 19 de agosto, con 21 muertes atribuibles a la temperatura; los días 18 y 20 agosto, con 19 muertes cada día; el 21 de agosto con 17 muertes; el 17 de agosto, con 16 fallecimientos; el 22 de agosto, con 15, y el 7 de julio y el 23 de agosto, con 12 cada uno.