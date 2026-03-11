Alicante refuerza su protección frente a las inundaciones con actuaciones de restauración ambiental en barrancos

El Plan General Estructural en el que trabaja el Ayuntamiento de Alicante promueve la recuperación ambiental, ecológica y paisajística del Barranco de las Ovejas, el Barranco de Aguamarga y el Barranco de Orgegia - Juncaret, con el objetivo de preservar, restaurar y poner en valor los paisajes de alto interés ambiental y mejorar la resiliencia de la ciudad frente al riesgo de inundaciones.

"El Barranco de las Ovejas, el de Aguamarga y el de Juncaret son espacios verdes y azules cruciales para Alicante no solo por su valor ambiental, sino también por su relevancia a la hora de canalizar el agua de lluvia y evitar inundaciones”, explica el concejal de Urbanismo, Antonio Peral. “Por eso el Plan General apuesta por su regeneración ambiental y su puesta en valor como espacios naturales para el disfrute ciudadano, así como por mejorar su funcionalidad y su capacidad de drenaje para reducir riesgos ante grandes precipitaciones”, señala el edil.

Con este objetivo, se promoverán programas de paisaje para la regeneración de los principales barrancos de Alicante, que tienen como objetivos fundamentales garantizar su funcionalidad, la conservación ambiental y mejora de la calidad paisajística del entorno, la reducción del riesgo de inundaciones y la creación de nuevos espacios públicos de calidad para la ciudadanía.

Las actuaciones previstas persiguen objetivos comunes: restaurar el régimen natural de los cauces y la vegetación de ribera, renaturalizar márgenes para mejorar la biodiversidad, reducir riesgos de inundación mediante soluciones basadas en la naturaleza e integrar los barrancos en su entorno urbano y rural. Se busca consolidarlos como elementos accesibles y funcionales dentro de la infraestructura verde.

En la Rambla de Rambutxar – Barranco de las Ovejas se priorizarán medidas para la mitigación de inundaciones entre la Cañada del Fenollar y el Moralet, así como la restauración del cauce entre la A-79 y la calle Ramón Gómez Sempere, reforzando su integración con el barrio de San Gabriel.

En el Barranco de Aguamarga – Barranco del Infierno se plantea la recuperación del paisaje agrario en tramos próximos a la A-31 y El Rebolledo, la renaturalización del entorno del Pla de la Vallonga, la recuperación de la desembocadura y la consolidación de la Vía Augusta como corredor cultural y ambiental.

El Barranco de Orgegia - Juncaret se configura como eje estratégico de conectividad interior-costa. Las intervenciones previstas buscan restaurar el cauce, mejorar la conectividad ecológica con otros elementos de la infraestructura verde, reducir riesgos de inundación y potenciar su integración paisajística, consolidándolo como corredor estructurante de escala supramunicipal.

En los tres casos se potenciará la conexión con espacios como la Vía Litoral, la Sierra del Porquet, el Bacarot, el Cinturón Verde Periurbano y la Vía Dianium, reforzando la red de corredores ecológicos y la cohesión territorial.

Primera mesa de debate sobre el Plan General Estructural

El equipo de Gobierno del alcalde Luis Barcala ultima en estos momentos la redacción del PGE, el documento urbanístico más importante de los últimos 39 años ya que establece las pautas y la regulación necesarias para el desarrollo social y económico de Alicante así como la dotación de infraestructuras, dotaciones y espacios libres para los próximos 20 años.

El Ayuntamiento iniciará este jueves un proceso de divulgación y participación en el que se darán a conocer y se debatirán los proyectos incluidos en el PGE, entre los que se encuentra la regeneración de barrancos, cuyas conclusiones se incorporarán al Borrador del plan. La primera mesa temática, prevista para este jueves, a las 17.30 horas, en Puerta Ferrisa, abordará las actuaciones en materia de infraestructura verde y suelo no urbanizable.