Alicante recibe más de 90 litros de lluvia durante la secuencia de tormentas que empezaron el nueve de octubre

91 litros por metro cuadrado ha sido la cantidad de lluvia que ha recogido el observatorio de AVAMET situado en la sede de la Ciudad de la Universidad de Alicante, en Ramón y Cajal, durante todo el temporal 'Alice'. El observatorio de la estación de La Marina de FGV recogió 87 litros, mienteras que el situado en el IES 'Miguel Hernández, de San Blas, ha recogido 67. Curiosamente, en la isla de Tabarca solo cayeron 20. El punto más lluvioso de L'Alacantí fue el club náutico de El Campello que ha recogido 120 litros. En San Vicente del Raspeig, en el colegio Victoria Kent, el pluviómetro ha marcado 69 litros mientras que en Mutxamel han sido 60. El punto menos lluvioso ha sido Agost, en la partida de la Escandella con 20 litros por metro cuadrado.

En l'Alcoyá se han superado los 100 litros en muchos puntos como ha sido el caso de la estación Alcoy la Penella d´Anima con 129, Banyeres de Mariola con 107 y Penáguila con 102. Tibi apenas llegó a los 21. En el Comtat prácticamente todos los pueblos superaron los 100 litros. Algunos los 200 como fue el caso de Benimassot. En la capital de la comarca, Cocentaina se alcanzaron los 160.

En lo que llevamos de año, según los datos de AVAMET, el municipio donde más ha llovido es Torremanzanas con 467. Le sigue Jijona (La Sarga) con 389, Aigües con 306, El Campello (Club Náutico) con 277.

El comercio en la calle

Finalmente, el tiempo permitió la celebración de dos eventos comerciales programados para el sábado. La jornada Botigues al carrer en la calle San Francisco y el Mercat Fest de Babel. Este último volvió a llenar de fiesta este espacio municipal con una celebración a la que se sumaron muchos vecinos participando toda la mañana en las actividades para todos los públicos, con showcookings, sorteos junto a Facpyme, conciertos de Almaens Jazz Band y el grupo local Amenza Verde y todos los puestos sacaron sus productos para darlos a conocer. Nuestro querido showman Miguel Noguera fue el encargado de animar y dinamizar la jornada.

Por su lado, 70 establecimientos del entorno de la calle San Francisco sacaron sus productos y ofertas a la calle para promocionarlos y darlos a conocer en la conocida popularmente como ‘calle de las setas’. El Ayuntamiento de Alicante junto con las asociaciones "Más Que Centro" y "Corazón de Alicante" se mostraron "muy satisfechos" con esta jornada de dinamización que contó con animación, pasacalles, un concierto del grupo Ransom, talleres infantiles y espectáculos.