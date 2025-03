Alicante promueve una nueva maratón de donación de sangre en Séneca el próximo 17 de marzo

El Espacio Séneca acogerá el próximo 17 de marzo, en horario de 9:30 a 21:00 horas, la VIII Maratón de donación de sangre ‘Alicante dona vida’, organizada por el Centro de Transfusión de la Comunidad Valenciana (CTCV) y el Ayuntamiento de Alicante. Por segundo año consecutivo, se podrá donar sangre y plasma, uno de los componentes sanguíneos más deficitarios y necesarios.

El objetivo de esta maratón es obtener el mayor número posible de donaciones de sangre para cubrir la demanda diaria de los hospitales de Alicante y del resto de la provincia, que es de 250 unidades. En las siete ediciones previas de esta cita solidaria se recogieron un total de 2.252 donaciones y en la última, celebrada en marzo de 2024, se recogieron 302 donaciones de sangre y 16 de plasma. Con esta nueva maratón se espera superar esta cifra para contribuir al máximo a mantener las reservas de sangre y plasma de la provincia.

Maratón de donación de sangre en el Espacio Séneca | Ayuntamiento de Alicante

Con esta meta, desde el Ayuntamiento de Alicante y el CTCV hacen un llamamiento a los alicantinos para que participen en la maratón. “Donar sangre es un gesto que no cuesta nada y apenas lleva unos minutos, es altruista, indoloro y lo más importante salva vidas”, resalta la concejala de Sanidad, que añade que “la sangre no puede fabricarse y por eso necesitamos la colaboración de todos para conseguir el mayor número de donaciones posible”. La edil ha considerado que “con el amplio horario que se ha establecido para realizar las donaciones, no hay excusas, todos podemos encontrar un hueco para acudir al Espacio Séneca el lunes y, de no ser así, siempre podemos contribuir difundiendo entre nuestros conocidos que va a haber una maratón para que acudan”.

Por su parte, la doctora Mabel Ortiz de Salazar, jefa de Servicio del CTCV señala que "los donantes de sangre son un pilar fundamental en nuestro sistema sanitario” y que “gracias a su generosidad, pacientes sometidos a intervenciones quirúrgicas, tratamientos oncológicos, partos complicados o accidentes pueden recibir la transfusión que necesitan en el momento preciso”. Para Ortiz de Salazar, “la labor del donante, silenciosa pero imprescindible, representa el mejor ejemplo de ayuda desinteresada a la sociedad".

Se espera que esta maratón consiga movilizar a nuevos donantes, sobre todo entre la población joven de Alicante, que acudan a donar de forma recurrente a lo largo del año, ya que se necesita sangre todos los días para cubrir la demanda.

Recordar que puede donar sangre cualquier persona sana, mayor de edad y que pese más de 50 kilos. Los hombres pueden donar hasta cuatro veces al año y las mujeres tres, dejando pasar un mínimo de dos meses entre donaciones.