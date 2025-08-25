OBRAS ESCUELAS INFANTILES

Alicante prepara a las escuelas infantiles para este curso y aprueba sus cuentas anuales

👉Ya sale a licitación la demolición del antiguo edificio de Siete Enanitos por 343.481 euros y progresan las reformas en las instalaciones exteriores e interiores de los dos centros municipales por 10.500 euros

Redacción

Alicante |

Mari Carmen de España en una de las escuelas infantiles de Alicante
Mari Carmen de España en una de las escuelas infantiles de Alicante | AYUNTAMIENTO DE ALICANTE

El Patronato de Escuelas Infantiles de Alicante ha aprobado este viernes la cuenta anual del año 2024, que asciende a 4.129.209 euros. Las obras de reforma y mantenimiento ejecutadas en las dos escuelas infantiles, Els Xiquets y Siete Enanitos, están a punto de finalizar y de que ambos centros estarán a punto para el inicio del curso escolar. Además, la demolición del antiguo edificio en el que se ubicaba Siete Enanitos ha salido a licitación por 343.481 euros y un plazo de ejecución de dos meses.

El resultado económico del pasado ejercicio ha salido adelante con los votos a favor del PP y la abstención de PSOE, Vox y Compromís. La cuenta refleja un remanente de 516.974 euros que, ha explicado la concejala de Educación, Mari Carmen de España, “se corresponde con el presupuesto que se asignó en 2024 a la reforma del antiguo colegio Antonio Ramos Carratalá para que acogiese la escuela infantil Siete Enanitos, ya que finalmente, para agilizar trámites, se financió a través de otra partida municipal”.

Avances en ambos centros

Las actuaciones en la escuela infantil de Els Xiquets, con un coste de 4.000 euros, consisten en el lijado y pintado de la puerta de acceso peatonal al centro y la de principal de acceso de vehículos, además de la sustitución de puertas de acceso en el patio de la cocina.

En cuanto a las aulas, se está ejecutando la renovación de uno de los armarios de obra y en la cocina se ha procedido al saneado y pintura del suelo y techo de la zona de cámara, así como a la colocación de canaleta para cables eléctricos y renovación de mosquiteras para los ventanales.

Por otro lado, se han destinado 6.500 euros a las mejoras de la escuela infantil de Siete Enanitos, que incluyen nuevos puntos de toma de agua en el patio principal y la colocación de una cámara frigorífica en la cocina. También se ha culminado la mudanza del resto de enseres del antiguo centro.

Las obras de demolición del antiguo edificio salieron a licitación en julio con un presupuesto base de licitación de 343.481 euros y un plazo de ejecución de dos meses.

La edil de Educación ha explicado que ya están a punto de finalizar los trabajos de reforma y mantenimiento que se están llevando a cabo este verano en ambas escuelas infantiles, Els Xiquets y Siete Enanitos, con un presupuesto global de 10.500 euros, y que estarán listos antes de que comience el curso escolar.

